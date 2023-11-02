مهارة إدارة الفصل

MENAFN - Al-Anbaa) تعتبر مادة إدارة الفصل الدراسي من المواد الأساسية والمهمة لكل معلم مقبل على الانخراط في سلك التعليم. وتقوم وزارة التعليم ممثلة بإدارة التدريب والتطوير في منطقة الجابرية بتدريب المعلمين والمعلمات على إدارة الفصل الدراسي لما لها من أهمية ونفع على المعلم والمتعلم.

وتركز مادة إدارة الفصل على المعلم الناجح الذي يتصف بصفات عديدة منها:أن يكون قوي الشخصية، قادرا على ادارة وضبط فصله بالحكمة والمعاملة الحسنة. فعندما يدخل المعلم الفصل يقابل تلاميذه بوجه طلق ويحييهم بتحية الإسلام (السلام عليكم)، ثم يكتب البسملة على السبورة والتاريخين الهجري والميلادي، وعنوان درس اليوم، ثم يشرح درسه عن طريق أسلوب الحوار والمناقشة، ويثني على التلميذ المُجد في حال أجاب إجابة صحيحة على سؤاله، ويراعي الفروق الفردية بين تلاميذه، ويستخدم الوسائل التعليمية التي تساعده في توصيل المعلومة بسهولة إلى تلاميذه، ومن الصفات الأخرى للمعلم الناجح في فصله احترام شخصية التلميذ والاهتمام بأسئلة التلاميذ وحفظ أسمائهم، وعدم السخرية أو الاستهزاء، أو التلفظ بكلمات نابية او جارحة، أو إحراج التلميذ أمام زملائه في الفصل، كما يجب عليه ان يتصرف بحكمة وحنكة مع المواقف التي يتعرض لها المعلم في الفصل من قبل البعض من التلاميذ المسيئين.أذكر عندما كنت معلما رشحت من قبل الوزارة لدورة إدارة فصل في مركز التدريب والتطوير في الجابرية، وكان المحاضر الدكتور الفاضل جاسم التمار أطال الله في عمره، وأنعم الله عليه بالصحة والعافية ومن المعلومات التي مازلت اذكرها وتعلمتها منه لصفات المعلم الناجح ان يحب مهنة التعليم ويعتبرها رسالة سامية، وأن يكون صبورا وعطوفا وحنونا مع تلاميذه يعاملهم كأب أو أخ كبير لهم..والمعلم في حياته مُعرض للمشاكل فإذا تعرض لمشكلة ما، فإنه عندما يدخل فصله يخبر تلاميذه بأن نفسيته اليوم ليست على ما يرام بسبب مشكلة طارئة حصلت معه، فيطلب من تلاميذه الهدوء وعدم ازعاجه ومراعاة شعوره لأن التلميذ لا يدري ان معلمه متضايق وعنده مشكلة، وهذه الطريقة تساعد المعلم في اعطاء حصته دون حدوث اي مشكلة تذكر.هذه بعض صفات المعلم الناجح في ادارة فصله، وبالتأكيد هناك صفات اخرى كثيرة لم يسع المجال لذكرها. لذا أتمنى ان يتم إلزام المعلمين والمعلمات بأخذ دورة ادارة فصل لأهميتها القصوى على المعلم والمتعلم، ولكي تقل المشاكل التي تحدث يوميا في مدارسنا.أرجو ان تكون رسالتي قد وصلت الى المعنيين، وآمل ان تترجم الى واقع حي ملموس وذلك لمصلحة التعليم في بلدي الحبيب الكويت.