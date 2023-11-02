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هالوين وتأمين

11/2/2023 11:22:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سقط بيدي منشور إعلان حفلة هالوين ممهور بملاحظة أن الدعوة عامة، اخبرت زوجي فرد شيطلع الهالوين؟ اجبته: مهرجان يحتفل الغرب فيه بانتقال العام المنقسم إلى موسمين، موسم نور وظلمه، حيث يكون بداية الشتاء والظلام، يحتفلون فيه بالأموات والأرواح الراحلة بالتنكر ومشاركة الطعام، تحول في السنوات الأخيرة إلى عيد خطر يمارس فيه البعض مقالب عنيفة.
قررت الحضور رغم أن الحفل بدأ في وقت متأخر من الليل، وفي القاعة التي مساحتها 365 مترا، كان مشهد الحضور مرعبا، إما مصاصو دماء أو أكلة لحوم البشر أو مجرمون بلباس عسكري مدججين بأنواع الأسلحة، بحثت عن الأميرات والأطفال بملابسهم التنكرية اللطيفة والشباب المتنكرين بملابس ظريفة فلم أجدهم! فقد تركوا ليكونوا طعاما للأرواح الشريرة، واذا بفوج من مصاصي الدماء وأكلة لحوم البشر والقتلة والسفاحين يأتون باتجاهي حاملين الراية إما أن أكافئهم بحلوى على عملهم أو تهديدي بتنفيذهم المقلب، وفي محاولتي مغادرة تلك الحفلة الدموية، واذا بي استيقظ من نومة العصر وكوابيسها، نومة حرمت عيون أهل غزة منها، فشربت كوبا من الماء العذب الذي بات صعب المنال، يالها من مأساة نسعى ونسر لحصولهم على أبسط المسلّمات من النوم والماء والدواء، فكل تأمل في الواقع هناك يريك تكاثر الموت والإعاقة والمرض، أعوذ بالله أن آلف مصابهم.
طالعت «الأنباء» فلا أتوقف عن القراءة وإن توقفت عن الكتابة، فسقطت عيني على خبر نية زيادة نسب العمالة الوطنية في قطاع التأمين، حيث لا تتجاوز النسبة الحالية اكثر 18%، لما لا؟ فساعات العمل في قطاع التأمين مناسبة ويتبع الدولة بمعظم الإجازات كما أن معدلات الأجور تتناسب فيه مع طبيعة العمل.
يزخر القطاع بفرص عمل مثل وظائف السكرتارية والتسويق والمحاسبين والمحامين والمهندسين وحتى أصحاب الشهادات في العلوم الصحية بأنواعها إلى جانب التخصصات في مجالات التأمين، كما يتيح للكفاءات التدريب واعتلاء المناصب الإدارية والقـــيادية العليا، ومع غزارة المخرجات التـــعليمية في هذه التخصصات إلى جانب عدد لا بأس به من الشباب الكويتي المتمرس بهذا القطاع منذ سنوات، ولحيوية القطاع وأثره على الاقتصاد، حيث يستثمر مدخرات الأفراد كما يقوم بنقل المخاطر وتحملها، يتوجب المضي قـــدما بتكويت نسبة جيدة من الوظائف فــــي الإدارة المتوسطة والعـــليا بدءاً من منصب الرئيس التنفيذي كما هو معمول به في القطاع المصرفي، فهي خطوة ايجابية وستشكل فارقا في سوق العمل وتحسن من التركــيبة السكانية.


imandashtti@

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