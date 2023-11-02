المعهد الديبلوماسي.. رؤية رائدة

MENAFN - Al-Anbaa) يوما بعد يوم تثبت الديبلوماسية الكويتية نجاحها في مختلف القضايا وعلى جميع الصعد. نتطرق هنا إلى معهد سعود الناصر الصباح الذي أنشأته الدولة ليعزز من وضع الديبلوماسية الكويتية على الطريق الصحيح في إطار بناء ديبلوماسية حقيقية تقوم على أسس ثابتة وبعيدة النظر في رؤيتها، وحتى تضيف رصيدا مهما على صعيد تحقيق رؤية الدولة المستقبلية.



ولعل من أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها هذا المعهد هو مساعدة الخريج في اكتساب الوعي العام بجميع القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وتسلحه بكل أسباب المعرفة الديبلوماسية وتؤهلهم لمواجهة الحياة العملية المستقبلية. وإن هذا الصرح المهم يوفر الكثير على الدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى يوفر أيضا على جميع الراغبين الالتحاق بهذا السلك أن ينهلوا من علوم وخبرات الأكاديميين العاملين في هذا المعهد بدلا من الذهاب خارج الدولة لهذا الغرض، وبهذا تكون الدولة قد وفرت لهم هذه الفرصة، ووفرت عليهم عناء تكبد المصاريف والابتعاد عن الوطن. وهو الأمر الذي يشكر عليه القائمون عليه.

ومن جانب آخر، نقول إن ما يميز هذا المعهد هو وجود خطط مستقبلية أخرى تتمثل في إعداد وترتيب البرامج لمنتسبي وزارة الخارجية، سواء الفنية كتخصصات الكمبيوتر والمحاسبة والهندسة، أو الدورات الادارية مثل السكرتارية والمستشارين وجميع المنتمين للوزارة، لتنمية مهاراتهم الديبلوماسية والبروتوكولية والتعاطي مع الشأن الدولي. وهو الأمر الذي يضيف بعدا متنوعا ومهما للمعهد ويكسبه أهمية خاصة تضعه في مصاف أكبر المعاهد الدولية المهتمة بقضايا السياسة ومخرجاتها، ويسهم في إثراء الحركة الديبلوماسية بشكل موسع وكبير خصوصا في ظل عدم وجود مثل هكذا معاهد في المنطقة.

وفي هذا الصدد فإن قيام المعهد بالتعاون مع جميع المعاهد النظيرة، في المنطقة ومع الدول العربية والاجنبية، سوف تسهم في تبادل الخبرات واكتساب التجارب الخاصة، وافساح المجال لبعض منتسبي وزارات الخارجية في الدول الأخرى لزيارة الكويت ضمن برامج تدريبية متخصصة، وكذلك بالنسبة لموظفي وزارة الخارجية الكويتية.

ولايفوتنا هنا أن نشيد بجهود مدير معهد سعود الناصر الصباح، السفير ناصر الصبيح، والذي يبذل جهودا طيبة لإنجاح أعمال المعهد ليكون في مقدمة المعاهد الناجحة في المنطقة والعالم وتكون نبراسا لنشر التدريب على التعاطي في الديبلوماسية التي تقوم على أساس علمي ومدروس. والله ولي التوفيق.





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