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حاسبوا أنفسكم

11/2/2023 11:22:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

من مقولات الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وهذه نصيحة تكتب بماء الذهب، فحسابنا لأنفسنا في الدنيا أسهل بكثير من حساب الله تعالى لنا يوم القيامة.
فالمسلم العاقل يخلو بنفسه ساعة من نهار ويتأمل ما بدر منه في يومه فإن كان حسنا فبها ونعم، لان الفعل الحسن سيزيده رفعة عند الله عز وجل وعند الناس، وإن كان خطأ كف نفسه عنه وحاول جاهدا ألا يعيده وتاب وأناب إلى الله منه، يقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ـ الحشر: 18 و19).
ولنتأمل نصيحة سيدنا عمر كاملة فهو يقول «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية». وقد ذكر قتادة في تفسير قول الله تعالى في سورة الكهف (وكان أمره فرطا) أضاع نفسه وغبن، ومع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه.
والحق أن المسلم لايزال بخير ما كان له واعظا من نفسه، وكانت محاسبته نفسه همته، ذكر أن الأحنف بن قيس كان يضع إصبعه في المصباح ثم يقول «يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا»، ولنعلم أن الأيام هادمة لأعمارنا، فقطار العمر يسير بنا الى غاية، فلا نضيع هذه الفرصة ونكون ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يقول ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، انظروا الى قول المولى عز وجل أيضا (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد ـ آل عمران: 30).
فالزم محاسبة نفسك ومراقبتها ومعرفة حق الله عليك إن أردت النجاة:
اعمل وأنت من الدنيا على حذر
واعلم بأنك بعد الموت مبعوث
واعلم بأنك ما قدمت من عمل
يحصى عليك وما خلفت موروث
ودمتم سالمين.

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