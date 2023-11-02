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رسائل للداخل والخارج في النطق السامي

11/2/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خلال افتتاح سيدي ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، وجه سموه نصائح سامية شديدة الأهمية الى السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يستلزم الإسراع في طي صفحة الماضي وبدء فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور، وللخارج وللعالم أجمع أن بما يحدث في غزة من مجاوز وقصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري يجب ان تتوقف بأقصى سرعة باعتبار ذلك تجاوزا للقيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية.
سموه، حفظه الله، رسم خارطة عمل يجب المضي بتنفيذها من أجل رفعة الكويت وتحقيق آمال وطموحات الشعب الكويتي، فشكرا لسموكم، ونقول سمعا وطاعة.
نعم، يا طويل العمر فإن «المطالب النيابية لا تحاكي تطلعات الشعب وهدفها تحقيق المكاسب الشخصية وتبرئة الذمة أمام الناخبين» ومن هنا فإن آن الأوان لترتيب الأولويات وتقديم الدعم للحكومة بغير إفراط ولا تفريط وتقديم مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وأن يتحمل كل عضو مسؤوليته بالشكل الذي يسهم في تحصين البلاد من الوقوع في أزمات نحن في غنى عنها لاسيما في هذا التوقيت وتأثير ذلك على مسيرة التنمية.
دعوة سموه الصادقة إلى ضرورة الارتقاء بالممارسة النيابية بعدم تبني صغائر المسائل والأمور التي لا تشكل اهتمام المواطنين والبعد عن توجيه الاسئلة البرلمانية غير الموضوعية وعدم استخدام الاستجواب كأداة ضغط. كل ما تفضل به سموه ما هو إلا تعبير صادق عما يجيش في صدورنا جميعا، ورسالة للإخوة النواب بضرورة تغيير النهج السائد.
سموه، حفظه الله، وجه دعوة مخلصة للسلطة التنفيذية بملامسة تطلعات المواطنين، ما يتطلب من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اتخاذ ما يلزم من قرارات وخطوات لمعالجة المشكلات خصوصا الملفات التنموية، وتلك التي يعاني منها المواطنون وبما يسهم في وضع الكويت على طريق التنمية والازدهار، فكل القدرات متوافرة وكل الدعم قائم سواء من القيادة السياسية أو الشعب الكويتي.
سمو ولي العهد، حفظه الله، لم تقتصر رسائله على الوضع الداخلي بأن امتدت الى التحدث عن الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق اخواننا في غزة بالإشارة، والتذكير بالموقف الكويتي الراسخ والممتد منذ عقود، إذا أكد أن ما يحدث لإخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز للأعراف والقيم الإنسانية، كما حرص سموه، حفظه الله، على التأكيد والتذكير بالحقوق الكويتية وفق ميثاق الأمم المتحدة وعدم قانونية ومعقولية حكم المحكمة الاتحادية في اتفاق خور عبدالله باعتباره مخالفا للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
آخر الكلام: دعوة سيدي ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، للمواطنين بمراقبة ومحاسبة النواب لضبط المشهد السياسي وتصحيح اعوجاجه.. نصيحة سامية ثمينة نحتاج إلى تطبيقها.

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