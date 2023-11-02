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30.6%من الشركات الأعلى إيرادا بالسعودية

11/2/2023 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت الشركات السعودية قائمة أكبر 500 شركة في المنطقة العربية من حيث الإيرادات السنوية بـ30.6% من الشركات التي تتخذ من السعودية مقرا لها، وبـ153 شركة، 147 منها شركات مساهمة و6 شركات خاصة حسب قائمة فورتشن 500 العربية لعام 2023.
وأشار تقرير حديث لفورتشن العربية إلى أن الإمارات جاءت بعد السعودية بـ87 شركة، ثم مصر بـ56 شركة، والكويت بـ43 شركة، ثم قطر 36، وعمان 33، والمغرب 33، والأردن 21، و15 للبحرين وتونس.
إيرادات الشركات
وشكّلت مجموع إيرادات شركات القائمة لهذا العام نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي، وأرباحا صافية بلغت 343 مليار دولار. وكان العام 2022، الذي استندت القائمة إلى بياناته، هو العام الذي خرجت فيه الشركات من سنوات جائحة كورونا لتدخل في أزمة الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتضخم الذي ضرب العالم وارتفاع أسعار الفوائد.
تصدر الشركات السعودية
الشركات السعودية الـ153 تصدرت القائمة أيضا من ناحية حجم الإيرادات مجتمعة بـ813.3 مليار دولار، لتشكل ما نسبته 49.06% من مجموعة إيرادات شركات القائمة التي بلغت 1.657 تريليون دولار، وجاءت أيضا في المرتبة الأولى بمجموع صافي الأرباح بـ198.9 مليار دولار، لتحجز ما نسبته 57.96% من أرباح شركات القائمة التي بلغت 343.23 مليار دولار.
قادة الشركات
وتصدرت السعودية جنسية الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون شركات القائمة، إذ بلغ عدد الرؤساء التنفيذيين السعوديين فى القائمة 128 رئيسا، لتحجز المملكة بذلك ما نسبته 25.6% من بين عدد الرؤساء التنفيذيين من باقي الجنسيات. أبرز الدول في استضافة أكبر عدد من الشركات السعودية
صافي الربح
وتصدرت أرامكو السعودية أيضا شركات القائمة من ناحية صافي الربح، إذ حققت 160.9 مليار دولار في 2022. وحجزت الشركات السعودية عموما ما نسبته 23% من قائمة أكبر 100 شركة من ناحية الأرباح، بعد الإمارات مباشرة التي تصدرت قائمة الـ100 بـ32 شركة.
ومن بين 26 شركة عائلية في القائمة كانت حصة السعودية 57.7%، متصدرةً باقي الدول، لتأتي بعدها مباشرةً مصر بـ26.9%، ثم الإمارات بـ7.7%.
وكان من ضمن الشركات أكثر من 150 شركة تزيد إيراداتها على مليار دولار على الأقل، منها 23 شركة خاصة غير مدرجة في البورصة.
أبرز الدول في استضافة أكبر عدد من الشركات:
السعودية = 153
الإمارات = 87
مصر = 56
الكويت = 43
قطر = 36
عمان = 33
المغرب = 33
الأردن = 21
البحرين = 15
تونس = 15

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