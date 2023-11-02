30.6%من الشركات الأعلى إيرادا بالسعودية

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت الشركات السعودية قائمة أكبر 500 شركة في المنطقة العربية من حيث الإيرادات السنوية بـ30.6% من الشركات التي تتخذ من السعودية مقرا لها، وبـ153 شركة، 147 منها شركات مساهمة و6 شركات خاصة حسب قائمة فورتشن 500 العربية لعام 2023.
وأشار تقرير حديث لفورتشن العربية إلى أن الإمارات جاءت بعد السعودية بـ87 شركة، ثم مصر بـ56 شركة، والكويت بـ43 شركة، ثم قطر 36، وعمان 33، والمغرب 33، والأردن 21، و15 للبحرين وتونس. إيرادات الشركات
وشكّلت مجموع إيرادات شركات القائمة لهذا العام نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي، وأرباحا صافية بلغت 343 مليار دولار. وكان العام 2022، الذي استندت القائمة إلى بياناته، هو العام الذي خرجت فيه الشركات من سنوات جائحة كورونا لتدخل في أزمة الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتضخم الذي ضرب العالم وارتفاع أسعار الفوائد. تصدر الشركات السعودية
الشركات السعودية الـ153 تصدرت القائمة أيضا من ناحية حجم الإيرادات مجتمعة بـ813.3 مليار دولار، لتشكل ما نسبته 49.06% من مجموعة إيرادات شركات القائمة التي بلغت 1.657 تريليون دولار، وجاءت أيضا في المرتبة الأولى بمجموع صافي الأرباح بـ198.9 مليار دولار، لتحجز ما نسبته 57.96% من أرباح شركات القائمة التي بلغت 343.23 مليار دولار. قادة الشركات
وتصدرت السعودية جنسية الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون شركات القائمة، إذ بلغ عدد الرؤساء التنفيذيين السعوديين فى القائمة 128 رئيسا، لتحجز المملكة بذلك ما نسبته 25.6% من بين عدد الرؤساء التنفيذيين من باقي الجنسيات. أبرز الدول في استضافة أكبر عدد من الشركات السعودية صافي الربح
وتصدرت أرامكو السعودية أيضا شركات القائمة من ناحية صافي الربح، إذ حققت 160.9 مليار دولار في 2022. وحجزت الشركات السعودية عموما ما نسبته 23% من قائمة أكبر 100 شركة من ناحية الأرباح، بعد الإمارات مباشرة التي تصدرت قائمة الـ100 بـ32 شركة.
ومن بين 26 شركة عائلية في القائمة كانت حصة السعودية 57.7%، متصدرةً باقي الدول، لتأتي بعدها مباشرةً مصر بـ26.9%، ثم الإمارات بـ7.7%.
وكان من ضمن الشركات أكثر من 150 شركة تزيد إيراداتها على مليار دولار على الأقل، منها 23 شركة خاصة غير مدرجة في البورصة. أبرز الدول في استضافة أكبر عدد من الشركات:
السعودية = 153
الإمارات = 87
مصر = 56
الكويت = 43
قطر = 36
عمان = 33
المغرب = 33
الأردن = 21
البحرين = 15
تونس = 15
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