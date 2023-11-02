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هل تسمح Instagram بإضافة صور لمنشور المستخدم

11/2/2023 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تختبر ((إنستجرام)) ميزة تسمح للمتابعين بإضافة صور إلى منشور المستخدم.
وتتيح هذه الميزة الجديدة لأصدقائك أن يضيفوا صورا ومقاطع فيديو إلى منشوراتك.
ولن تتم إضافة المشاركات إلى مشاركتك بشكل افتراضي، حيث سيتعين عليك الموافقة على كل صورة ومقطع فيديو قبل إضافتها.
في لقطة شاشة للميزة التي شاركها الرئيس التنفيذي للشركة سيكون لهذه الميزة زر ((إضافة إلى النشر)) في الزاوية السفلية اليسرى.
تبدو هذه الميزة بمثابة طريقة رائعة لدعوة الأصدقاء لمشاركة ذكريات النزهات أو الأحداث الأخيرة التي حضرتموها معًا.
مطالبات إبداعيةمن المحتمل أن يكون هناك كثير من المطالبات الإبداعية الأخرى التي يمكن للأشخاص طرحها أيضًا، مثل مطالبة أصدقائك ومتابعيك بإرسال صور حيواناتهم الأليفة المفضلة.
يتيح لك Instagram بالفعل التعاون مع منشئي محتوى آخرين على النظام الأساسي لإنشاء منشورات أو بكرات موجزة مشتركة.
كما أطلقت المنصة، مؤخرًا، ميزة المجموعات التعاونية، التي تتيح لك مشاركة الصور وحفظها مع ما يصل إلى 250 شخصًا.
ويستخدم الملايين في العالم تطبيق انستجرام، ما يجعله مكانا خصبا جدا لاستقطاب الجمهور المستهدف، ولعل ميزة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع إضافة تأثيرات عليها بين المستخدمين شجع كثيرين على الاشتراك في التطبيق.

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