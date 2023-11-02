هل تسمح Instagram بإضافة صور لمنشور المستخدم

(MENAFN
- Al Watan) تختبر ((إنستجرام)) ميزة تسمح للمتابعين بإضافة صور إلى منشور المستخدم.
وتتيح هذه الميزة الجديدة لأصدقائك أن يضيفوا صورا ومقاطع فيديو إلى منشوراتك.
ولن تتم إضافة المشاركات إلى مشاركتك بشكل افتراضي، حيث سيتعين عليك الموافقة على كل صورة ومقطع فيديو قبل إضافتها.
في لقطة شاشة للميزة التي شاركها الرئيس التنفيذي للشركة سيكون لهذه الميزة زر ((إضافة إلى النشر)) في الزاوية السفلية اليسرى.
تبدو هذه الميزة بمثابة طريقة رائعة لدعوة الأصدقاء لمشاركة ذكريات النزهات أو الأحداث الأخيرة التي حضرتموها معًا.
مطالبات إبداعيةمن المحتمل أن يكون هناك كثير من المطالبات الإبداعية الأخرى التي يمكن للأشخاص طرحها أيضًا، مثل مطالبة أصدقائك ومتابعيك بإرسال صور حيواناتهم الأليفة المفضلة.
يتيح لك Instagram بالفعل التعاون مع منشئي محتوى آخرين على النظام الأساسي لإنشاء منشورات أو بكرات موجزة مشتركة.
كما أطلقت المنصة، مؤخرًا، ميزة المجموعات التعاونية، التي تتيح لك مشاركة الصور وحفظها مع ما يصل إلى 250 شخصًا.
ويستخدم الملايين في العالم تطبيق انستجرام، ما يجعله مكانا خصبا جدا لاستقطاب الجمهور المستهدف، ولعل ميزة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع إضافة تأثيرات عليها بين المستخدمين شجع كثيرين على الاشتراك في التطبيق.
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