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إشعار الحياة.. الشغل الشاغل لأهالي غزة - جريدة الوطن السعودية

11/2/2023 11:17:22 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يسبق أن عاش سكان قطاع غزة في تاريخهم تجربة مروعة كتلك التي يواجهونها منذ نحو 4 أسابيع في ظل قصف كثيف تشنه إسرائيل.
وفي خضم وابل من الغارات التى لا تنتهي وإلى جانب محاولة النجاة، يبقي طلب إشعار حياة الهاجس الأكبر للسكان لأحبائهم وأقاربهم ممن تقطعت بهم السبل ونزحوا إلى مناطق مختلفة.
وما أن ينجلي الظلام ويبدأ يوم جديد في قطاع غزة حتى يهرع الفلسطينيون وبعض الصحفيين لشحن هواتفهم وبطارياتهم في ظل انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن القطاع.
وبين جلبة الاحتياجات وهدير طائرات المراقبة، يتدفق الكثير من السكان إلى مستشفى ناصر الحكومي وسط خان يونس، حيث يفترشون الأرض بهواتفهم وبطارياتهم وسط شبكة من الأسلاك العشوائية قرب أحد المداخل غير الرئيسة للمستشفى وسط أجواء من الفوضى العارمة.
وفي الجهة الأخرى من المستشفى يتواجد صحفيون وموظفون حكوميون من أجل شحن هواتفهم وبطارياتهم من أجل مواكبة نقل أحداث الهجوم الإسرائيلي المتواصل للأسبوع الثالث.
انقطاع التيار
تقدم بعض المساجد والمنازل ومراكز الإيواء التي تديرها الأمم المتحدة في غزة نفس الخدمات لكن بصورة أقل في ظل نفاد مخزون الوقود لديها وضعف إنتاج ألواح الطاقة الشمسية للتيار الكهربائي.
ودمرت الهجمات الإسرائيلية كثيرًا من الأحياء التي كان يعتمد سكانها على الطاقة الشمسية وسوتها بالأرض عقب اندلاع القتال الأوسع على الإطلاق مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر الماضي.
ويقطع جلال أبا محسن (48 عامًا) مسافة 3 كلم على قدميه يومي؟ا، من أجل شحن هواتف عائلته الخمسة، وبطاريتين سعة كل واحدة 18 وات من أجل توفير الإضاءة داخل منزله التي هشمت بعض نوافذه بفعل القصف الإسرائيلي.
يقول أبو محسن الذي يسكن في خان يونس جنوب قطاع غزة ((كل يوم على نفس الحال اذهب إلى المستشفى ليس للعلاج لكن من أجل توفير مقومات صمود للعائلة)).
ويضيف ((أحيانًا القصف يكون قريبًا مني وفي بعض اللحظات أتمنى أن يصيبني ليخلصني من هذا الجحيم)).
حصار مطبق
قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن قطاع، في إطار ما وصفته بأنه حصار مطبق ردًا على هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل.
وقتل في الهجوم حوالي 1400 إسرائيلي، كما اقتاد مسلحو حماس معهم 222 شخصًا كرهائن، بينهم أجانب وفق أرقام صادرة عن الجيش الإسرائيلي.
في المقابل استشهد أكثر من 8 آلاف فلسطيني في القصف والتوغل الذي مارسته إسرائيل في القطاع.
وتغرق معظم مناطق قطاع غزة في ظلام دامس، إثر توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد مخزون الوقود، كما تراجعت الخدمات الحياتية الأساسية للمواطنين بشكل غير مسبوق.
ورهنت إسرائيل تزويد القطاع بالكهرباء والمشتقات البترولية بإفراج حماس عن الرهائن الإسرائيليين وهو ما ترفضه الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2017.
تقنين ملحوظ
في بعض المدارس التي تحولت إلى مركز إيواء، يقوم المشرفون عليها بتشغيل مولدات كهربائية عند غروب الشمس لـ4 ساعات يوميًا من أجل ترتيب أوضاع النازحين وتمكينهم من شحن هواتفهم.
وعبر المذياع الذي كان يستخدم في الطابور الصباحي لترتيب الطلاب، يردد أحد من المسؤولين عن مركز إيواء وسط رفح نداءات للنازحين بضرورة التوجه إلى حمل أطفالهم إلى الغرف الدراسية قبل إطفاء المولد الخاص بإنهاء مركز الإيواء.
وقالت تهاني عبد الواحد من حي الشجاعية لكنها تقيم بمركز إيواء في رفح ((أستطيع كل يوم شحن جوالي وأهل زوجي يطمئنون على عائلتي وأحيانًا أتلقى اتصالات من شقيقي المغترب)).
وتعد الهواتف النقالة وسيلة الاتصال الأساسية في غزة في ظل انقطاع خدمات الإنترنت في مناطق واسعة في القطاع جراء استهداف البنية التحتية للشبكة وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل.
أعطال كبيرة
قالت شركة مجموعة الاتصالات الفلسطينية التي تشغل الهاتف الثابت والإنترنت إلى جانب الهاتف الخلوي في بيان صحفي إن 35 % من المقاسم الطرفية لشبكة الهاتف الثابت والإنترنت المنزلي تعطلت، مما أثر على أكثر من 50 % من المشتركين.
وتقول منظمات إغاثية محلية إن الأوضاع تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وأن حياة السكان معرضة للخطر الشديد في ظل استمرار حظر توريد مشتقات الوقود.
ويخشى الصحفي أحمد المصري أن يتوقف عن إرسال التقرير والقصص المتعلقة بأحداث الحرب لصحيفة عربية يعمل معها منذ 7 سنوات.
وقال المصري الذي كان بين عشرات الصحفيين في مستشفى ناصر ((في الصباح أتواجد هنا حيث أشحن هاتفي والتقى مع الجرحى والعائلات المكلومة وأرسل عملي في المساء لكن يبدو أن على أن أبحث عن مكان جديد جراء تراجع خدمات الكهرباء والإنترنت)).
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ((الانهيار التام)) للمستشفيات جراء الحرب الإسرائيلية والحصار المشدد المفروض على القطاع.
وعند نفاد الوقود المستخدم في تشغيل المولدات التي تغذي المستشفيات بالتيار الكهربائي لن تتوفر هذه الخدمة في المستشفيات، وبالتالي سوف ينضم المزيد من الفلسطينيين إلى أقرانهم المعزولين في مناطق أخرى دون اتصالات وتواصل.
الحرب في غزة
دمرت البنى التحتية وأثرت على الطاقة
انقطاع للكهرباء وخدمات الإنترنت
فلسطينيون يلجأون للمستشفيات لشحن هواتفهم وطمأنة أقاربهم
35 % من المقاسم الطرفية لشبكة الاتصالات والانترنت خارج الخدمة
50 % من المشتركين بالاتصالات تأثروا بخروج المقاسم من الخدمة

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