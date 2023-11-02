فعاليات خيبر وتيماء تنطلق مقدمة تجارب جديدة

(MENAFN
- Al Watan) للعام الثاني على التوالي، تم الإعلان عن الفعاليات الجديدة في واحتي خيبر وتيماء التاريخيتين، حيث سيتم تقديم مجموعة متنوعة من أنشطة السياحة والتجارب التراثية الغامرة، حيث ستستقبل الواحتان الزوار في رحلةٍ عبر الزمن لاستكشاف التراث الثقافي والتاريخي لواحات شمال غرب المملكة العربية السعودية وسط أجمل المناظر الطبيعية والتضاريس الخلابة. وستقام الفعاليات ابتداءً من نوفمبر وحتى مطلع عام 2024.
ستتيح الفعاليات المرتقبة للزوار الفرصة لاستكشاف كنوزٍ ثقافيةٍ وتراثيةٍ وطبيعيةٍ قيّمة تعود إلى الحضارات العريقة منذ آلاف السنين والتي قامت في واحة خيبر، حيث تتضمن الفعاليات عروضاً ثقافية وأنشطة مغامرات وفعالياتٍ موسيقية إلى جانب المخيمات البدوية وغيرها الكثير.
أما واحة تيماء والتي تشتهر بأنها أرض الملوك، فتحظى بأهمية كبيرة إلى جانب واحة العلا، بما تحمله من تراثٍ تاريخيّ وثقافيّ عريق. لعبت تيماء دوراً استراتيجياً كمحطةٍ تجاريةٍ على طريق البخور وعلى الطريق المؤدي إلى حضارة بابل. كما كانت مكان إقامة الملك البابلي الشهير "نابونيد". ويمكن لزوار واحة تيماء استكشاف بعضٍ من أهم المواقع الأثرية الهامة مثل معبد صلم الأثري وبئر هدّاج وسوق الناجم وقصر الرضم وقصر الطلق وقصر ابن الرمان، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعروض التراثية والموسيقية والتجارب الغامرة في رحلةٍ إلى عراقة الماضي.
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