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فعاليات خيبر وتيماء تنطلق مقدمة تجارب جديدة

11/2/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) للعام الثاني على التوالي، تم الإعلان عن الفعاليات الجديدة في واحتي خيبر وتيماء التاريخيتين، حيث سيتم تقديم مجموعة متنوعة من أنشطة السياحة والتجارب التراثية الغامرة، حيث ستستقبل الواحتان الزوار في رحلةٍ عبر الزمن لاستكشاف التراث الثقافي والتاريخي لواحات شمال غرب المملكة العربية السعودية وسط أجمل المناظر الطبيعية والتضاريس الخلابة. وستقام الفعاليات ابتداءً من نوفمبر وحتى مطلع عام 2024.
ستتيح الفعاليات المرتقبة للزوار الفرصة لاستكشاف كنوزٍ ثقافيةٍ وتراثيةٍ وطبيعيةٍ قيّمة تعود إلى الحضارات العريقة منذ آلاف السنين والتي قامت في واحة خيبر، حيث تتضمن الفعاليات عروضاً ثقافية وأنشطة مغامرات وفعالياتٍ موسيقية إلى جانب المخيمات البدوية وغيرها الكثير.
أما واحة تيماء والتي تشتهر بأنها أرض الملوك، فتحظى بأهمية كبيرة إلى جانب واحة العلا، بما تحمله من تراثٍ تاريخيّ وثقافيّ عريق. لعبت تيماء دوراً استراتيجياً كمحطةٍ تجاريةٍ على طريق البخور وعلى الطريق المؤدي إلى حضارة بابل. كما كانت مكان إقامة الملك البابلي الشهير "نابونيد". ويمكن لزوار واحة تيماء استكشاف بعضٍ من أهم المواقع الأثرية الهامة مثل معبد صلم الأثري وبئر هدّاج وسوق الناجم وقصر الرضم وقصر الطلق وقصر ابن الرمان، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعروض التراثية والموسيقية والتجارب الغامرة في رحلةٍ إلى عراقة الماضي.

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