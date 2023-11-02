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الحملة الإسرائيلية على غزة .. توقعات عالية ومخاطر كبيرة ونتائج قاتمة

11/2/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر محللون من أنه بينما تحاول إسرائيل الخروج منتصرة في حربها مع حماس، فإن تداعيات الدمار في غزة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة مع عواقب غير متوقعة.
وذلك بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل، حيث قامت الحكومة الإسرائيلية بإعلان حرب شاملة على جماعة المقاومة الفلسطينية في غزة - وهو الهدف الذي قد يكون من الصعب تحقيقه بسبب صعوبة التضاريس في المنطقة، جيب مأهول بالسكان وضغوط سياسية من جميع الأطراف بشأن الوفيات الإنسانية.
ويقول باتريك كلاوسون مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لـ Breaking Defense: يمكن لإسرائيل أن تقتل العديد من قادة حماس البارزين وتدمر قدرة الجماعة على شن هجمات كبيرة مثل تلك التي وقعت في 7 أكتوبر، ولكن لا يمكن لإسرائيل أن توقف جميع الهجمات ضد الإسرائيليين؛ تلك كانت مستمرة لعدة عقود، وحتى تحقيق هذه الأهداف يمكن أن يستغرق حربًا مدتها ستة أشهر مع دمار هائل في غزة ومقتل مئات الإسرائيليين – فهل سيُنظر إلى مثل هذه الحرب على أنها انتصار إسرائيلي؟
وبينما تتسابق الدول الغربية لمحاولة التأثير على الوضع وتراقب القوى العربية بتوتر، هناك ثلاثة أسئلة شاملة لمحاولة فهم ما قد يأتي بعد ذلك: ما إذا كان هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس واقعيا، وما إذا كانت جبهة أخرى في الحرب ستنفجر، أم لا؟ وما هي التداعيات الإقليمية طويلة المدى الناجمة عن العملية.
الأهداف الإسرائيلية
ويطرح المحللون التساؤل الأول وهو: هل الأهداف الإسرائيلية ممكنة أصلًا؟
حيث يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - وهو زعيم يميني بالفعل وتضم حكومته شخصيات مثيرة للجدل يُنظر إليها على أنها مناهضة للفلسطينيين - ملتزم بحملة عسكرية كبيرة وطويلة. لكن سحق حماس لن يكون سهلا، وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق أهداف كبيرة في عمليتها العسكرية في غزة. ولن يرضوا بأقل من القضاء التام على البنية التحتية لحماس في غزة.
وهنا يبين المحللون أن المشكلة تكمن في أنهم سيحتاجون إلى الكثير من الوقت لتحقيق ذلك وسيتكبدون خسائر فادحة ويتسببون في خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وقال جودت بهجت، أستاذ الأمن القومي في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن: لقد وعد القادة الإسرائيليون بالقضاء على حماس، حماس ليست منظمة بقدر ما هي أيديولوجية، ولا يمكنك القضاء على أيديولوجية، ووفقًا لبريان ستيد، الأستاذ المساعد في كلية القيادة والأركان العامة للجيش الأمريكي، فإن ((أفضل ما يمكن لإسرائيل أن تفعله فعليًا هو إزالة وتدمير الكثير من البنية التحتية العسكرية لحماس والأسلحة التي تم تخزينها في جميع أنحاء قطاع غزة، ويضيف ستيد لـ Breaking Defense – وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط داخلية وخارجية: إن أي خيار (إسرائيلي) لإجراء تغييرات كبيرة في الوضع (في غزة) يتطلب هجومًا بريًا وأي هجوم بري سيؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف الإسرائيليين ووفيات جانبية للفلسطينيين أيضًا، ومن خارج البلاد، تؤدي المخاوف بشأن الوفيات بين المدنيين بالفعل إلى تأجيج التوترات الإقليمية، ومن الجدير بالذكر أن ستيد شدد على أن الوقت أمر جوهري لضمان استمرار الدعم الغربي والمحلي للحملة العسكرية في غزة وتجنب التصعيد على جبهات أخرى.
الساعة تدق
((هناك ساعة تدق لتحديد المدة التي ستسمح فيها الولايات المتحدة لإسرائيل بفعل أي شيء)).
وقال ستيد: ((لا يعني ذلك أن إسرائيل ستضطر إلى اتباع الإطار الزمني الأمريكي، لكن إسرائيل لن تتجاهله بالكامل)). وأضاف قائلا: ((تقييمي الأولي هو أن إسرائيل لديها 30 يوما (زائد أو ناقص) للقيام بكل ما تنوي القيام به وبعد ذلك ستصدر الإدارة الأمريكية أصواتا لإنهاء الأعمال العدائية. وينطبق الشيء نفسه أيضًا على السكان الإسرائيليين الذين ليس لديهم قدر غير محدود من الصبر أو القدرة على تحمل الضحايا الذين سيتعين عليهم استيعابهم وشهودهم)).
السؤال الثاني: هل يتسع الصراع؟
إن القلق الرئيسي بالنسبة للكثيرين داخل إسرائيل وخارجها هو ما إذا كان الصراع في غزة سيمتد إلى جبهات أخرى؟ وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذه المخاوف عندما أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل قائلا: ((سوف نتأكد من أن الجهات المعادية الأخرى في المنطقة تعلم أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى وأنها تمنع هذا الصراع من الانتشار)).
ونشرت الولايات المتحدة مجموعتين هجوميتين بحريتين في شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيادة حاملتي الطائرات يو إس إس أيزنهاور ويو إس إس جيرالد فورد. كما نشرت عدة أسراب من الطائرات الحربية من طراز F-16 وF-15 وA-10 في قواعدها في الشرق الأوسط.
ويعد استعراض القوة هذا هو بوضوح محاولة لردع اللاعبين الآخرين – وخاصة إيران وحزب الله – عن التورط في الصراع.
السيناريو الكابوس
وذكر المحللون أنه ليس من الصعب تصور السيناريو الكابوس حيث: تتورط إيران بشكل مباشر، وفجأة تتبادل إسرائيل وإيران الصواريخ، وتندلع الحدود اللبنانية، وتجد الولايات المتحدة وحلفاؤها أنفسهم في حرب إطلاق نار في الشرق الأوسط. لكن سانام فاكيل، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، قال إنه حتى الآن يبدو أن رسالة الردع ناجحة.
وتشير التصريحات والتدخلات المتعددة للمرشد الأعلى الإيراني فيما يتعلق بحرب غزة إلى المخاوف الإيرانية بشأن صراع أوسع نطاقا. فإيران تتخذ مواقف وتوازن الأهداف. فهي تحاول الاستفادة خطابيًا من الضعف الإسرائيلي والكارثة الإنسانية، بينما تلعب أيضًا دور الدبلوماسية في الخليج لتهدئة وإدارة المخاوف من صراع إقليمي. وفي الوقت نفسه، تريد أيضًا إبراز القدرات العابرة للحدود لمحور المقاومة، في إشارة إلى علاقة طهران بحماس وحزب الله.
ولكن الوضع هش، حيث تعرضت القوات الأمريكية في العراق، الأربعاء، لهجوم بطائرات دون طيار. وتعرضت القوات الأمريكية في سوريا يوم الخميس لهجوم بطائرات دون طيار، وخلال خطاب بايدن، تم الإبلاغ عن هجوم جديد على القوات الأمريكية في العراق.
ومصدر القلق الأكبر في المنطقة هو الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث يتحصن مقاتلو حزب الله الذي تدعمه إيران، المسلحون بصواريخ وأسلحة أكثر فعالية وفتكًا من تلك التي تمتلكها حماس، كما أصبح مسلحو حزب الله مقاتلين أكثر صلابة من خلال مشاركتهم في القتال إلى جانب النظام السوري ضد جماعات المعارضة بين عامي 2013 و2016. ووفقًا للأمين العام للحزب حسن نصر الله، يمكن للحزب حشد ما يصل إلى 100 ألف مقاتل مسلحين.
وقال فاكيل: ((إن الجبهة الشمالية ستكشف إسرائيل في وقت الضعف وتتحدى الجيش الإسرائيلي لإدارة أزمة عسكرية على جبهتين لم يشهدها منذ عقود))، وقال كلاوسون: ((إن الجبهة الشمالية ستجعل إسرائيل أكثر تصميمًا على مواصلة القتال في غزة، خاصة إذا كانت تلك الجبهة الشمالية تضم آلاف الصواريخ التي تضرب إسرائيل)). ((وهذا هو ما تهدف تعبئة 360.000 احتياطي إلى إظهاره - هذه الأرقام تتجاوز بكثير ما ستحتاجه الحملة في غزة)).
ولا يعتقد ستيد أن الجبهة الشمالية سيكون لها تأثير كبير على حملة غزة إذا اقتصرت على إطلاق الصواريخ. ((سيعتمد الأمر على نطاق وحجم الجبهة. وإذا كان الأمر مقتصرًا نسبيًا على الصواريخ والقذائف، فلا شيء.
ولكن إذا كانت هناك توغلات برية منتظمة فإن ذلك قد يغير الحسابات قليلا، ويمكن لحزب الله أن يستولي على وادي الحولة في إسرائيل إذا التزم ببذل جهد شامل، ومن شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في تدهور خطير في القدرة الإسرائيلية؛ حيث ستضطر إسرائيل إلى استعادة الأراضي المفقودة التي ستكون الأولوية القصوى، ويضيف ستيد بأنه يعتقد بأن هذا خارج نطاق نوايا حزب الله أو أهدافه)).
السؤال الثالث: ماذا بعد؟
ولعل السؤال الأكبر على المدى الطويل الذي يدور في أذهان العديد من الخبراء والمسؤولين في المنطقة هو ماذا سيحدث بعد أن تصمت المدافع وتعلن إسرائيل أن أهدافها العسكرية قد تحققت في غزة؟
هناك اعتقاد بين الخبراء بأن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها رؤية واضحة لما يجب فعله، خاصة إذا انتهى الأمر بقوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى احتلال غزة. فنتنياهو لا يتمتع بسجل جيد في اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز احتمالات حل الدولتين والسلام مع الفلسطينيين، وبالفعل أدت العمليات العسكرية التي جرت في الأسبوعين الماضيين إلى تأجيج المشاعر المعادية لإسرائيل في مختلف أنحاء المنطقة.
إضافة إلى ذلك، فإن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضعيفة وفصائلها منقسمة، لذلك من غير المرجح أن تكون قادرة على السيطرة على غزة المدمرة بأي طريقة جدية. وقال كلاوسون: ((إذا تم إزاحة حماس من حكم غزة، فليس لدى إسرائيل أدنى فكرة عما سيحل محلها)).
وفي الوقت الحاضر، تفتقر السلطة الفلسطينية تمامًا إلى القدرة الإدارية أو السياسية للقيام بذلك. وأضاف: ((يمكن للمرء أن يرسم صورة متفائلة لإدارة دولية مؤقتة في غزة مع تعزيز السلطة الفلسطينية لتكون قادرة على تولي المسؤولية)). ((في أفضل الأحوال، مع تعزيز السلطة الفلسطينية، ومع تحول المشهد السياسي في إسرائيل إلى رفض ليس فقط (نتنياهو) ولكن سياساته، يمكن للمرء أن يرسم صورة للسلطة الفلسطينية وإسرائيل متفقتين على حل الدولتين لكن هذا يبدو أقل احتمالا بكثير وسيكون ذلك صعبًا بسبب مشاكل تتعلق بالانقسامات داخل الصف الفلسطيني، كما أن المشهد السياسي في إسرائيل لا يفضي كثيرًا إلى أي محادثات سلام جادة على أساس حل الدولتين)).
أسئلة تحليلية لمحاولة فهم الهجوم الإسرائيلي على غزة:
- الأول: ما إذا كان هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس واقعيا؟
- الثاني: ما إذا كانت جبهة أخرى في الحرب ستنفجر، أم لا؟
- الثالث: ما هي التداعيات الإقليمية طويلة المدى الناجمة عن العملية؟

MENAFN02112023000089011017ID1107364027

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