الحملة الإسرائيلية على غزة .. توقعات عالية ومخاطر كبيرة ونتائج قاتمة

(MENAFN
- Al Watan) حذر محللون من أنه بينما تحاول إسرائيل الخروج منتصرة في حربها مع حماس، فإن تداعيات الدمار في غزة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة مع عواقب غير متوقعة.
وذلك بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل، حيث قامت الحكومة الإسرائيلية بإعلان حرب شاملة على جماعة المقاومة الفلسطينية في غزة - وهو الهدف الذي قد يكون من الصعب تحقيقه بسبب صعوبة التضاريس في المنطقة، جيب مأهول بالسكان وضغوط سياسية من جميع الأطراف بشأن الوفيات الإنسانية.
ويقول باتريك كلاوسون مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لـ Breaking Defense: يمكن لإسرائيل أن تقتل العديد من قادة حماس البارزين وتدمر قدرة الجماعة على شن هجمات كبيرة مثل تلك التي وقعت في 7 أكتوبر، ولكن لا يمكن لإسرائيل أن توقف جميع الهجمات ضد الإسرائيليين؛ تلك كانت مستمرة لعدة عقود، وحتى تحقيق هذه الأهداف يمكن أن يستغرق حربًا مدتها ستة أشهر مع دمار هائل في غزة ومقتل مئات الإسرائيليين – فهل سيُنظر إلى مثل هذه الحرب على أنها انتصار إسرائيلي؟
وبينما تتسابق الدول الغربية لمحاولة التأثير على الوضع وتراقب القوى العربية بتوتر، هناك ثلاثة أسئلة شاملة لمحاولة فهم ما قد يأتي بعد ذلك: ما إذا كان هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس واقعيا، وما إذا كانت جبهة أخرى في الحرب ستنفجر، أم لا؟ وما هي التداعيات الإقليمية طويلة المدى الناجمة عن العملية.
الأهداف الإسرائيلية
ويطرح المحللون التساؤل الأول وهو: هل الأهداف الإسرائيلية ممكنة أصلًا؟
حيث يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - وهو زعيم يميني بالفعل وتضم حكومته شخصيات مثيرة للجدل يُنظر إليها على أنها مناهضة للفلسطينيين - ملتزم بحملة عسكرية كبيرة وطويلة. لكن سحق حماس لن يكون سهلا، وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق أهداف كبيرة في عمليتها العسكرية في غزة. ولن يرضوا بأقل من القضاء التام على البنية التحتية لحماس في غزة.
وهنا يبين المحللون أن المشكلة تكمن في أنهم سيحتاجون إلى الكثير من الوقت لتحقيق ذلك وسيتكبدون خسائر فادحة ويتسببون في خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وقال جودت بهجت، أستاذ الأمن القومي في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن: لقد وعد القادة الإسرائيليون بالقضاء على حماس، حماس ليست منظمة بقدر ما هي أيديولوجية، ولا يمكنك القضاء على أيديولوجية، ووفقًا لبريان ستيد، الأستاذ المساعد في كلية القيادة والأركان العامة للجيش الأمريكي، فإن ((أفضل ما يمكن لإسرائيل أن تفعله فعليًا هو إزالة وتدمير الكثير من البنية التحتية العسكرية لحماس والأسلحة التي تم تخزينها في جميع أنحاء قطاع غزة، ويضيف ستيد لـ Breaking Defense – وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط داخلية وخارجية: إن أي خيار (إسرائيلي) لإجراء تغييرات كبيرة في الوضع (في غزة) يتطلب هجومًا بريًا وأي هجوم بري سيؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف الإسرائيليين ووفيات جانبية للفلسطينيين أيضًا، ومن خارج البلاد، تؤدي المخاوف بشأن الوفيات بين المدنيين بالفعل إلى تأجيج التوترات الإقليمية، ومن الجدير بالذكر أن ستيد شدد على أن الوقت أمر جوهري لضمان استمرار الدعم الغربي والمحلي للحملة العسكرية في غزة وتجنب التصعيد على جبهات أخرى.
الساعة تدق
((هناك ساعة تدق لتحديد المدة التي ستسمح فيها الولايات المتحدة لإسرائيل بفعل أي شيء)).
وقال ستيد: ((لا يعني ذلك أن إسرائيل ستضطر إلى اتباع الإطار الزمني الأمريكي، لكن إسرائيل لن تتجاهله بالكامل)). وأضاف قائلا: ((تقييمي الأولي هو أن إسرائيل لديها 30 يوما (زائد أو ناقص) للقيام بكل ما تنوي القيام به وبعد ذلك ستصدر الإدارة الأمريكية أصواتا لإنهاء الأعمال العدائية. وينطبق الشيء نفسه أيضًا على السكان الإسرائيليين الذين ليس لديهم قدر غير محدود من الصبر أو القدرة على تحمل الضحايا الذين سيتعين عليهم استيعابهم وشهودهم)).
السؤال الثاني: هل يتسع الصراع؟
إن القلق الرئيسي بالنسبة للكثيرين داخل إسرائيل وخارجها هو ما إذا كان الصراع في غزة سيمتد إلى جبهات أخرى؟ وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذه المخاوف عندما أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل قائلا: ((سوف نتأكد من أن الجهات المعادية الأخرى في المنطقة تعلم أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى وأنها تمنع هذا الصراع من الانتشار)).
ونشرت الولايات المتحدة مجموعتين هجوميتين بحريتين في شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيادة حاملتي الطائرات يو إس إس أيزنهاور ويو إس إس جيرالد فورد. كما نشرت عدة أسراب من الطائرات الحربية من طراز F-16 وF-15 وA-10 في قواعدها في الشرق الأوسط.
ويعد استعراض القوة هذا هو بوضوح محاولة لردع اللاعبين الآخرين – وخاصة إيران وحزب الله – عن التورط في الصراع.
السيناريو الكابوس
وذكر المحللون أنه ليس من الصعب تصور السيناريو الكابوس حيث: تتورط إيران بشكل مباشر، وفجأة تتبادل إسرائيل وإيران الصواريخ، وتندلع الحدود اللبنانية، وتجد الولايات المتحدة وحلفاؤها أنفسهم في حرب إطلاق نار في الشرق الأوسط. لكن سانام فاكيل، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، قال إنه حتى الآن يبدو أن رسالة الردع ناجحة.
وتشير التصريحات والتدخلات المتعددة للمرشد الأعلى الإيراني فيما يتعلق بحرب غزة إلى المخاوف الإيرانية بشأن صراع أوسع نطاقا. فإيران تتخذ مواقف وتوازن الأهداف. فهي تحاول الاستفادة خطابيًا من الضعف الإسرائيلي والكارثة الإنسانية، بينما تلعب أيضًا دور الدبلوماسية في الخليج لتهدئة وإدارة المخاوف من صراع إقليمي. وفي الوقت نفسه، تريد أيضًا إبراز القدرات العابرة للحدود لمحور المقاومة، في إشارة إلى علاقة طهران بحماس وحزب الله.
ولكن الوضع هش، حيث تعرضت القوات الأمريكية في العراق، الأربعاء، لهجوم بطائرات دون طيار. وتعرضت القوات الأمريكية في سوريا يوم الخميس لهجوم بطائرات دون طيار، وخلال خطاب بايدن، تم الإبلاغ عن هجوم جديد على القوات الأمريكية في العراق.
ومصدر القلق الأكبر في المنطقة هو الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث يتحصن مقاتلو حزب الله الذي تدعمه إيران، المسلحون بصواريخ وأسلحة أكثر فعالية وفتكًا من تلك التي تمتلكها حماس، كما أصبح مسلحو حزب الله مقاتلين أكثر صلابة من خلال مشاركتهم في القتال إلى جانب النظام السوري ضد جماعات المعارضة بين عامي 2013 و2016. ووفقًا للأمين العام للحزب حسن نصر الله، يمكن للحزب حشد ما يصل إلى 100 ألف مقاتل مسلحين.
وقال فاكيل: ((إن الجبهة الشمالية ستكشف إسرائيل في وقت الضعف وتتحدى الجيش الإسرائيلي لإدارة أزمة عسكرية على جبهتين لم يشهدها منذ عقود))، وقال كلاوسون: ((إن الجبهة الشمالية ستجعل إسرائيل أكثر تصميمًا على مواصلة القتال في غزة، خاصة إذا كانت تلك الجبهة الشمالية تضم آلاف الصواريخ التي تضرب إسرائيل)). ((وهذا هو ما تهدف تعبئة 360.000 احتياطي إلى إظهاره - هذه الأرقام تتجاوز بكثير ما ستحتاجه الحملة في غزة)).
ولا يعتقد ستيد أن الجبهة الشمالية سيكون لها تأثير كبير على حملة غزة إذا اقتصرت على إطلاق الصواريخ. ((سيعتمد الأمر على نطاق وحجم الجبهة. وإذا كان الأمر مقتصرًا نسبيًا على الصواريخ والقذائف، فلا شيء.
ولكن إذا كانت هناك توغلات برية منتظمة فإن ذلك قد يغير الحسابات قليلا، ويمكن لحزب الله أن يستولي على وادي الحولة في إسرائيل إذا التزم ببذل جهد شامل، ومن شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في تدهور خطير في القدرة الإسرائيلية؛ حيث ستضطر إسرائيل إلى استعادة الأراضي المفقودة التي ستكون الأولوية القصوى، ويضيف ستيد بأنه يعتقد بأن هذا خارج نطاق نوايا حزب الله أو أهدافه)).
السؤال الثالث: ماذا بعد؟
ولعل السؤال الأكبر على المدى الطويل الذي يدور في أذهان العديد من الخبراء والمسؤولين في المنطقة هو ماذا سيحدث بعد أن تصمت المدافع وتعلن إسرائيل أن أهدافها العسكرية قد تحققت في غزة؟
هناك اعتقاد بين الخبراء بأن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها رؤية واضحة لما يجب فعله، خاصة إذا انتهى الأمر بقوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى احتلال غزة. فنتنياهو لا يتمتع بسجل جيد في اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز احتمالات حل الدولتين والسلام مع الفلسطينيين، وبالفعل أدت العمليات العسكرية التي جرت في الأسبوعين الماضيين إلى تأجيج المشاعر المعادية لإسرائيل في مختلف أنحاء المنطقة.
إضافة إلى ذلك، فإن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضعيفة وفصائلها منقسمة، لذلك من غير المرجح أن تكون قادرة على السيطرة على غزة المدمرة بأي طريقة جدية. وقال كلاوسون: ((إذا تم إزاحة حماس من حكم غزة، فليس لدى إسرائيل أدنى فكرة عما سيحل محلها)).
وفي الوقت الحاضر، تفتقر السلطة الفلسطينية تمامًا إلى القدرة الإدارية أو السياسية للقيام بذلك. وأضاف: ((يمكن للمرء أن يرسم صورة متفائلة لإدارة دولية مؤقتة في غزة مع تعزيز السلطة الفلسطينية لتكون قادرة على تولي المسؤولية)). ((في أفضل الأحوال، مع تعزيز السلطة الفلسطينية، ومع تحول المشهد السياسي في إسرائيل إلى رفض ليس فقط (نتنياهو) ولكن سياساته، يمكن للمرء أن يرسم صورة للسلطة الفلسطينية وإسرائيل متفقتين على حل الدولتين لكن هذا يبدو أقل احتمالا بكثير وسيكون ذلك صعبًا بسبب مشاكل تتعلق بالانقسامات داخل الصف الفلسطيني، كما أن المشهد السياسي في إسرائيل لا يفضي كثيرًا إلى أي محادثات سلام جادة على أساس حل الدولتين)).
أسئلة تحليلية لمحاولة فهم الهجوم الإسرائيلي على غزة:
- الأول: ما إذا كان هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس واقعيا؟
- الثاني: ما إذا كانت جبهة أخرى في الحرب ستنفجر، أم لا؟
- الثالث: ما هي التداعيات الإقليمية طويلة المدى الناجمة عن العملية؟
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