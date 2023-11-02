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ذاكرتان ونسختان لتجنب فقدان صورك المهمة

11/2/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) كيف تستعيد الصور المحذوفة من الكاميرا بالخطأ
قبل الذهاب للمتخصصين وتحمل تكلفتهم حاول استخدام برنامج حاسوبي لاستعادة الصور.
ينصح ببرنامج ((PC Inspector Smart Recovery)) ويمكن تنزيله على الكمبيوتر عبر الإنترنت.
إذا كانت الصور قد حُذفت من شريحة الكاميرا، فضع الشريحة في مكان قراءة الشرائح في الكمبيوتر. إذا كانت الصور قد حذفت من ذاكرة يو إس بي فأوصلها بالحاسب.
إذا لم يكن في الكمبيوتر مكان لقراءة شرائح الكاميرا، فضع الشريحة في جهاز قراءة شرائح خارجي وأوصله بالكمبيوتر.
افتح برنامج استعادة الصور على الكمبيوتر واختر شريحة ذاكرة الكاميرا (أو ذاكرة يو إس بي).
اختر نوع الملفات التي ترغب في استعادتها، مثلا صور من نوع الملف JPG.
ضمن البرنامج، حدد في الكمبيوتر مكان تخزين الصور المطلوب إنقاذها.
اضغط على زر ((ابدأ)) للشروع في عملية استعادة الصور المفقودة. وضع مصورون ((فوتوجرافيون))، وتقنيون متخصصون في البرمجيات الحاسوبية، حلولًا يمكن اللجوء إليها، لمنع فقدان أو حذف أو تضرر الصور ((ذات الأهمية العالية)) في الكاميرات، أو أجهزة الحاسب الآلي، ومن بينها: التصوير من خلال بطاقتي ((ذاكرة))، الأولى رئيسية، والأخرى ((نسخ)) المحتوى من الرئيسية، علاوة على سحب نسختين احتياطيتين للمحتوى من خلال النسخ في الهارد ديسك الخارجي.
وأوضحوا أن هناك عدة طرق لاسترداد الصور المحذوفة، منها عن طريق المبرمجين، ومنها عن طريق برامج ((حاسوبية)) مدفوعة القيمة، وتصل نسبة النجاح في الاسترداد من خلال هاتين الطريقتين إلى نحو 85%.
وفيما حاول مصورون استرجاع ذكرياتهم مع فقدان الصور المهمة، أشار متخصصون تقنيون إلى أن التطور التقني قلل من تلك المشاكل التي باتت اليوم من الماضي.
التخزين السحابي
أوضح المهندس محمد الناصر، وعصام السلمان ((متخصصان في البرمجيات))، أن الحل الأول لاستعادة الصور المفقودة حاليا، يتم من خلال توصيل الذاكرة بجهاز الحاسب الآلي، واستخدام برامج متخصصة لاستعادة الصور، إذ إن غالبية الصور فعليًا تبقى موجودة، وما تم حذفه هو الفهرس فقط، وبالتالي فإن استعادة الصور تكون ميسرة.
وأجمعا على أن ((الحل الآخر لاستعادة الصور المفقودة يتمثل في استبدال حافظة الهارد ديسك الخارجي external hard disk case، وتوصيلها بالحاسب، حيث يتعرف النظام عليها كجهاز جديد بشكل تلقائي))، مضيفين أن ((هناك محالا متخصصة لاستعادة البيانات من الهارد ديسك التالف، لكن الأمر يستغرق وقتًا طويلًا كما أن تكلفته باهظة)).
وأسديا النصح للمصورين والمصورات، بتجزئة الهارد ديسك إلى عدة أجزاء، وحفظ البيانات في أكثر من جزء، وكذلك الاستفادة من مواقع التخزين السحابي.
بين المصور الفوتوجرافي عبدالله الشيخ ((فائز بعدة جوائز محلية وعالمية))، أن فقدان أو تضرر الصور يعد من أصعب المواقف التي تواجه المصور أو المصورة، وعلى الأخص عندما تكون مناسبة التصوير ذات أهمية عالية، كما تزداد أهمية الصورة الملتقطة للحظة لا تستطيع إعادتها، وقال ((بعض الصور لا يمكن إعادة تصويرها، مثل الزيارات الرسمية المهمة، وكذلك الأعمال، والندوات، إضافة إلى الاجتماعات المهمة والتي تعقد على نطاق عالي الأهمية، والزواجات والحفلات الخاصة)).
فيما أبانت المصورة فاطمة سحاري، أن دراستها لعلوم وتقنيات الحاسب ساعدتها في استرداد صور زواج سابق بعد حذفها بالخطأ من ((أصحاب الزواج))، وقالت ((استطعت استعادة نسخة أخرى من بعض الصور))، لافتة إلى ضرورة الجمع بين التصوير والاحتراف في تقنيات الحاسبات، للتقليل من الآثار المترتبة على مثل تلك المواقف الصعبة.
لحظات لا تقبل التعويض في عودة إلى الماضي، يوضح حسن البقشي ((مصور بخبرة تتجاوز الـ40 عامًا))، أن مشكلة فقدان الصور الفوتوجرافية كانت ظاهرة وجلية في السابق مع الكاميرات القديمة التي تعمل بنظام ((الأفلام))، حيث كانت أي مشكلة في الفيلم أو الكاميرا أو حتى في تركيب الفيلم بشكل خاطئ تجعل المصور يخسر معها كل الصور في الفيلم، وقال ((كان كثير من المصورين الفوتوجرافيين في السابق، يضطرون إلى حمل أكثر من كاميرا، ويعمدون إلى التقاط صور متعددة بعدة كاميرات لضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من الصور الجيدة)).
ولفت إلى أن لحظة ((تحميض)) الفيلم في السابق، كانت لحظة صعبة، في انتظار الحصول على الصور الجيدة، وقال ((في وقتنا الحالي ومع التقنيات المتقدمة في كاميرات التصوير الرقمية، انخفضت بشكل كبير مشاكل فقدان الصور أو الحصول على صور رديئة)).
وتضيف وردة البصري ((مصورة)) إلى مشاكل التصوير في السابق، مشكلة سقوط الكاميرا بشكل قوي، وهي حوادث كانت في الغالب تتسبب بفقدان الصور، موضحة ((حتى مع الكاميرات المتطورة بقي تلف هارد ديسك الكاميرا من المشاكل الشائعة عند سقوط الكاميرا))، لكنها تستدرك ((حتى هذه المشكلة باتت اليوم أكثر ندرة إذ بات كثير من المصورين والمصورات، يضعون حاملًا للكاميرا يساعد على تجنب سقوطها))، لافتة إلى أن ((غالبية أعطال الهارد ديسك تتطلب صيانة خفيفة، منها استبدال الغلاف أو استبدال الكيبل)).
نظام الأفلام

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