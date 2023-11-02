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كيف يشخص التهاب المفاصل الصدفي

11/2/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) التهاب المفاصل الصدفي (Psoriatic arthritis) هو مرض مزمن يحدث نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة السليمة الموجودة في المفاصل عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى ألم، وتورّم، وتيبّس في المفاصل.
سؤال المصاب: وذلك فيما يتعلّق بتاريخه وتاريخ عائلته الطبي.
الفحص البدني العام: حيث يتم فحص المصاب بشكل كامل في البداية.
فحص المفاصل: وذلك للبحث عن أيّ علامات للتورم، إلى جانب تقييم مدى قدرتك على تحريكها جيدًا.
الاختبارات التصويرية: تكمن أهميتها في رؤية المفاصل بصورة أوضح لتحديد الأضرار، والتي تشمل عادةً كلًا من:
الأشعة السينية (X-rays).
التصوير بالموجات فوق الصوتية (Ultrasound).
التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).
اختبارات الدم: للبحث عن علامات ومعاملات الالتهاب العامة في الجسم، إضافة إلى ذلك يتم إجراء تحليل عامل الروماتويد المرتبط بمرض الروماتيزم (التهاب المفاصل الروماتويدي- Rheumatoid arthritis).

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