كيف يشخص التهاب المفاصل الصدفي

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- Al Watan) التهاب المفاصل الصدفي (Psoriatic arthritis) هو مرض مزمن يحدث نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة السليمة الموجودة في المفاصل عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى ألم، وتورّم، وتيبّس في المفاصل.
سؤال المصاب: وذلك فيما يتعلّق بتاريخه وتاريخ عائلته الطبي.
الفحص البدني العام: حيث يتم فحص المصاب بشكل كامل في البداية.
فحص المفاصل: وذلك للبحث عن أيّ علامات للتورم، إلى جانب تقييم مدى قدرتك على تحريكها جيدًا.
الاختبارات التصويرية: تكمن أهميتها في رؤية المفاصل بصورة أوضح لتحديد الأضرار، والتي تشمل عادةً كلًا من:
الأشعة السينية (X-rays).
التصوير بالموجات فوق الصوتية (Ultrasound).
التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).
اختبارات الدم: للبحث عن علامات ومعاملات الالتهاب العامة في الجسم، إضافة إلى ذلك يتم إجراء تحليل عامل الروماتويد المرتبط بمرض الروماتيزم (التهاب المفاصل الروماتويدي- Rheumatoid arthritis).
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