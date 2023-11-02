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1.5 تريليون ريال قيمة الإنفاق الاستهلاكي العائلي

11/2/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) زاد الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي بنسبة 12.2% وبزيادة إجمالية بلغت 165.1 مليار ريال، وذلك بعد أن ارتفع الإنفاق الاستهلاكي العائلي في السوق المحلية خلال العام 2022 إلى 1.5 تريليون ريال مرتفعا من 1.3 تريليون ريال.
وأظهرت أحدث بيانات الحسابات القومية السنوية أن خدمات الترفيه والترويح والتعليم والخدمات الثقافية سجلت أسرع نمو سنوي في الإنفاق وبنسبة 27.7%، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الإنفاق من 138.1 مليار ريال إلى 176.3 مليار ريال.
زيادة الإنفاق الاستهلاكي
وسجل الإنفاق الاستهلاكي العائلي نموا في مختلف القطاعات، حيث ارتفع الإنفاق على الطعام والمشروبات والدخان بنسبة 15%، مرتفعا من 306 مليارات ريال إلى 351.7 مليار ريال، وارتفع الإنفاق على الملابس والأحذية بنسبة 10.1%، مرتفعا من 65.5 مليار ريال إلى 72.1 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي الإنفاق على الإيجار والوقود والإضاءة بنسبة 6.8%، مرتفعا من 317.9 مليار ريال، إلى 339.7 مليار ريال، وارتفع الإنفاق على الأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية بنسبة 6%، مرتفعا من 109.6 مليارات ريال إلى 116.1 مليار ريال، وارتفع الإنفاق على العناية الطبية والنفقات الصحية بنسبة 12%، مرتفعا من 23.4 مليار ريال إلى 26.2 مليار ريال، والإنفاق على النقل والاتصالات ارتفع بنسبة 11.4%، مرتفعا بنسبة 281.4 مليار ريال إلى 313.6 مليار ريال، أما الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى فارتفع بنسبة 10.5%، مرتفعا من 108 مليارات ريال إلى 119.4 مليار ريال.
Asf:
الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي في السوق المحلية حسب غرض الإنفاق بالأسعار الجارية ((بالمليون ريال)):
-1 الطعام والمشروبات والدخان= 15%
2021= 306.097
2022= 351.757
-2 الملابس والأحذية= 10.1%
2021= 65.544
2022= 72.140
-3 إجمالي الإيجار والوقود والإضاءة= 6.8%
2021= 317.964
2022= 339.771
-4 الأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية= 6%
2021= 109.659
2022= 116.138
-5 العناية الطبية والنفقات الصحية= 12%
2021= 23.422
2022= 26.225
-6 النقل والاتصالات= 11.4%
2021= 281.416
2022= 313.617
-7 خدمات الترفيه والترويح والتعليم والخدمات الثقافية= 27.7%
2021= 138.102
2022= 176.373
-8 سلع وخدمات أخرى= 10.5%
2021= 108.026
2022= 119.404
المجموع= 12.2%
2021= 1.350.230
2022= 1.515.425

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