1.5 تريليون ريال قيمة الإنفاق الاستهلاكي العائلي

(MENAFN
- Al Watan) زاد الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي بنسبة 12.2% وبزيادة إجمالية بلغت 165.1 مليار ريال، وذلك بعد أن ارتفع الإنفاق الاستهلاكي العائلي في السوق المحلية خلال العام 2022 إلى 1.5 تريليون ريال مرتفعا من 1.3 تريليون ريال.
وأظهرت أحدث بيانات الحسابات القومية السنوية أن خدمات الترفيه والترويح والتعليم والخدمات الثقافية سجلت أسرع نمو سنوي في الإنفاق وبنسبة 27.7%، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الإنفاق من 138.1 مليار ريال إلى 176.3 مليار ريال. زيادة الإنفاق الاستهلاكي
وسجل الإنفاق الاستهلاكي العائلي نموا في مختلف القطاعات، حيث ارتفع الإنفاق على الطعام والمشروبات والدخان بنسبة 15%، مرتفعا من 306 مليارات ريال إلى 351.7 مليار ريال، وارتفع الإنفاق على الملابس والأحذية بنسبة 10.1%، مرتفعا من 65.5 مليار ريال إلى 72.1 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي الإنفاق على الإيجار والوقود والإضاءة بنسبة 6.8%، مرتفعا من 317.9 مليار ريال، إلى 339.7 مليار ريال، وارتفع الإنفاق على الأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية بنسبة 6%، مرتفعا من 109.6 مليارات ريال إلى 116.1 مليار ريال، وارتفع الإنفاق على العناية الطبية والنفقات الصحية بنسبة 12%، مرتفعا من 23.4 مليار ريال إلى 26.2 مليار ريال، والإنفاق على النقل والاتصالات ارتفع بنسبة 11.4%، مرتفعا بنسبة 281.4 مليار ريال إلى 313.6 مليار ريال، أما الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى فارتفع بنسبة 10.5%، مرتفعا من 108 مليارات ريال إلى 119.4 مليار ريال.
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الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي في السوق المحلية حسب غرض الإنفاق بالأسعار الجارية ((بالمليون ريال)):
-1 الطعام والمشروبات والدخان= 15%
2021= 306.097
2022= 351.757
-2 الملابس والأحذية= 10.1%
2021= 65.544
2022= 72.140
-3 إجمالي الإيجار والوقود والإضاءة= 6.8%
2021= 317.964
2022= 339.771
-4 الأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية= 6%
2021= 109.659
2022= 116.138
-5 العناية الطبية والنفقات الصحية= 12%
2021= 23.422
2022= 26.225
-6 النقل والاتصالات= 11.4%
2021= 281.416
2022= 313.617
-7 خدمات الترفيه والترويح والتعليم والخدمات الثقافية= 27.7%
2021= 138.102
2022= 176.373
-8 سلع وخدمات أخرى= 10.5%
2021= 108.026
2022= 119.404
المجموع= 12.2%
2021= 1.350.230
2022= 1.515.425
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