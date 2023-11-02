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3 آلاف رخصة بلدية للمتاجر السحابية

11/2/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي 3 آلاف رخصة للمتاجر المغلقة أو ما يعرف بالمتاجر السحابية.
وأكد المشرف العام على وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال، محمد الملحم، أن الوزارة عملت على معالجة التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بقطاع الأعمال عامة، والتجارة الإلكترونية بشكل خاص، مشيرا إلى أن إجمالي أعداد الرخص البلدية للأنشطة التجارية يقارب 680 ألف رخصة، وأنه لمواكبة التغيرات والمستجدات في قطاع الأعمال تم استحداث اشتراطات للأنشطة الممكنة لقطاع التجارة الإلكترونية مثل ((اشتراطات المتاجر المغلقة))، وهي المتاجر التي يتم تسويق سلعها عبر المواقع التجارية الإلكترونية، وتسليم هذه السلع لعملائها عن طريق وسيط، والتي تضم تحتها ما يقارب 117 نشاطا اقتصاديا، بينها: الإلكترونيات، والتموينات، والمستلزمات المنزلية، والملابس، وغيرها من الأنشطة.
الخطورة المنخفضة
أضاف الملحم أن أنشطة المتاجر المغلقة تدخل ضمن الأنشطة التجارية ذات الخطورة المنخفضة، وهناك تبسيط في إجراءات ترخيصها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز الأعمال السعودي، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لتوحيد إجراءات التراخيص بين الدفاع المدني وترخيص ((بلدي))، ةمؤكدًا أن الحصول على الرخصة في وقتنا الحالي بات ميسرا بشكل كبير، بعد التكامل مع الأنظمة والخدمات الإلكترونية الأخرى بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، والسعي لتطوير وسرعة الإجراءات فيها.
الأنشطة المتنقلة
كما بيّن أن خدمة الأنشطة المتنقلة، التي تمكن المستثمر من تقديم خدماته للعميل في مكان إقامته أو أي مكان يرغب فيه، قد تجاوزت رخصها 2000 رخصة، وتتضمن 17 نشاطًا، بينها: صيانة الجوالات، وغيار زيوت السيارات، والإطارات، وحلاقة الأطفال، ورعاية الحيوانات الأليفة.
فكرة مبتكرة
أعلن الملحم أن الوزارة تعمل على تطوير آلية لتبنى الأفكار المبتكرة كنموذج عمل جديد، وترخيصها وفق ضوابط إطارية عامة، من بينها سهولة الوصول، والسلامة، ومع التوسع في النموذج تأتي الاشتراطات التفصيلية فيه، لافتًا إلى أنه ستكون هناك وسيلة تواصل سيتم تطويرها لتلقي جميع الأفكار لنماذج العمل المختلفة، ودراستها داخليا بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتفاعل السريع لتلك الجهات في إبداء رأيها حول تلك النماذج. وأضاف أن الوزارة تعمل على تبنى نماذج العمل المبتكرة، سواء كانت منتجات أو خدمات، وتعمل على توفير البيئة التشريعية المناسبة لها، وإيجاد ممكن تشريعي لمنحها التراخيص اللازمة والمتطلبات اللازمة لاستحداث مثل الأنشطة المختلفة، وتوفير بيئة خصبة لاستحداث تشريعات جديدة من شأنها دعم صاحب المنشأة، والراغبين في الترخيص للتجارة الإلكترونية.
Asf:
3000 رخصة بلدية للمتاجر السحابية
117 نشاطا للمتاجر السحابية
680 ألف رخصة بلدية للأنشطة التجارية
2000 رخصة بلدية للأنشطة المتنقلة
17 نشاطا للمتاجر والخدمات المتنقلة

MENAFN02112023000089011017ID1107364021

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