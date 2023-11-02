3 آلاف رخصة بلدية للمتاجر السحابية

(MENAFN
- Al Watan) أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي 3 آلاف رخصة للمتاجر المغلقة أو ما يعرف بالمتاجر السحابية.
وأكد المشرف العام على وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال، محمد الملحم، أن الوزارة عملت على معالجة التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بقطاع الأعمال عامة، والتجارة الإلكترونية بشكل خاص، مشيرا إلى أن إجمالي أعداد الرخص البلدية للأنشطة التجارية يقارب 680 ألف رخصة، وأنه لمواكبة التغيرات والمستجدات في قطاع الأعمال تم استحداث اشتراطات للأنشطة الممكنة لقطاع التجارة الإلكترونية مثل ((اشتراطات المتاجر المغلقة))، وهي المتاجر التي يتم تسويق سلعها عبر المواقع التجارية الإلكترونية، وتسليم هذه السلع لعملائها عن طريق وسيط، والتي تضم تحتها ما يقارب 117 نشاطا اقتصاديا، بينها: الإلكترونيات، والتموينات، والمستلزمات المنزلية، والملابس، وغيرها من الأنشطة. الخطورة المنخفضة
أضاف الملحم أن أنشطة المتاجر المغلقة تدخل ضمن الأنشطة التجارية ذات الخطورة المنخفضة، وهناك تبسيط في إجراءات ترخيصها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز الأعمال السعودي، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لتوحيد إجراءات التراخيص بين الدفاع المدني وترخيص ((بلدي))، ةمؤكدًا أن الحصول على الرخصة في وقتنا الحالي بات ميسرا بشكل كبير، بعد التكامل مع الأنظمة والخدمات الإلكترونية الأخرى بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، والسعي لتطوير وسرعة الإجراءات فيها. الأنشطة المتنقلة
كما بيّن أن خدمة الأنشطة المتنقلة، التي تمكن المستثمر من تقديم خدماته للعميل في مكان إقامته أو أي مكان يرغب فيه، قد تجاوزت رخصها 2000 رخصة، وتتضمن 17 نشاطًا، بينها: صيانة الجوالات، وغيار زيوت السيارات، والإطارات، وحلاقة الأطفال، ورعاية الحيوانات الأليفة. فكرة مبتكرة
أعلن الملحم أن الوزارة تعمل على تطوير آلية لتبنى الأفكار المبتكرة كنموذج عمل جديد، وترخيصها وفق ضوابط إطارية عامة، من بينها سهولة الوصول، والسلامة، ومع التوسع في النموذج تأتي الاشتراطات التفصيلية فيه، لافتًا إلى أنه ستكون هناك وسيلة تواصل سيتم تطويرها لتلقي جميع الأفكار لنماذج العمل المختلفة، ودراستها داخليا بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتفاعل السريع لتلك الجهات في إبداء رأيها حول تلك النماذج. وأضاف أن الوزارة تعمل على تبنى نماذج العمل المبتكرة، سواء كانت منتجات أو خدمات، وتعمل على توفير البيئة التشريعية المناسبة لها، وإيجاد ممكن تشريعي لمنحها التراخيص اللازمة والمتطلبات اللازمة لاستحداث مثل الأنشطة المختلفة، وتوفير بيئة خصبة لاستحداث تشريعات جديدة من شأنها دعم صاحب المنشأة، والراغبين في الترخيص للتجارة الإلكترونية.
Asf:
3000 رخصة بلدية للمتاجر السحابية
117 نشاطا للمتاجر السحابية
680 ألف رخصة بلدية للأنشطة التجارية
2000 رخصة بلدية للأنشطة المتنقلة
17 نشاطا للمتاجر والخدمات المتنقلة
MENAFN02112023000089011017ID1107364021
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