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تعليق الدراسة وقوارب الموظفين

11/2/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)((تعليق الدراسة)) يعني أن هناك ثمة خطرا على طلبة التعليم العام من الجنسين، وهذا يدل على لطف ورحمة وحس ((أبوي)) رفيع من جهة، كما يدل على الحفاظ على أهم مقدرات الوطن من رجال المستقبل، ونساء الغد من جهة أخرى.
(2)
حددتُ ((طلبة التعليم العام)) في الفقرة السابقة لأن القرار يخصهم فقط، أما طلبة الجامعات، والموظفون، فهؤلاء بسبعة أرواح، وعليهم أن يتجهوا لمقرات العمل، حتى وإن لزم الأمر استخدام القوارب!
(3)
يجدر بـ((تعليق الدراسة)) أن تتحول إلى ((تعليق العمل))، حتى لا تتكرر المشاهد المؤسفة في سنوات مضت لسيارات ((تبحر)) في الشوارع، وسائقين يجلسون فوق سياراتهم، ونفق يغص بالمركبات، ولا أعرف أين كانوا ساعة الإنذار.
(4)
وأرجو ألا نصبح مثل أولئك الذين جاؤوا ((تطبيقاتهم)) عشاء ((يبكون)) يبتغون ((تعليقا للدراسة))، وما إن صدر أمر التعليق، حتى طفقوا في الأودية والشعاب يبتغون ((كشتات))، لا يعود أغلبهم منها سالمين.
(5)
في نوفمبر 2022، ذكر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في ((تويتر)) أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعرض حياتك للخطر، كما شدد على عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية أثناء هطول الأمطار، كذلك حذر المرور السعودي عبر حسابه في ((تويتر))، أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر. ما هذه العقول التي تحتاج إلى تحذير بهذا الشكل؟!
(6)
الدفاع المدني أعلن عن غرامة على المغامرين بعبور الأودية قدرها 10 آلاف ريال، أما المرور فتتراوح غرامتهم بين 5 آلاف و10 آلاف ريال!
هذا قليل جدا! وعقوبة غير رادعة، أما أولئك الذين ((تجشموا)) السيل الهادر ((بعائلاتهم)) فيجب أن تكون العقوبة رادعة له، ولغيره، وللأجيال المتعاقبة من بعده.
(7)
هل نشتري القوارب؟!

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