Friday, 03 November 2023 07:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحب إيمان النفس بكائن طاهر

11/2/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تزداد الجميلة إشراقًا وجمالاً بالحب، لأن أثر نظرات محبِّها يلازمها، حتى إنها لتحس في غيبته كأن نظره واقع عليها من عينه لا من فكرها.
في نوع اللحن الشجي صورة الدموع التي في أعيننا، وإذا حنَّ كانت فيه شهوة نفس، وإذا جنح إلى الطرب كانت فيه رغبة واقعة، وليس في الكون ما يجمع هذه الألحان الثلاثة المتباينة في صوت واحد إلا زفرة الحب، يأسي العاشق ويحِن ويطرب فيقول: آه..
لو سألتني: من أعظم أهل الفنون على وجه الأرض؟ لقلت لك: كل حبيب جميل هو في عين محبه أعظم أهل الفنون؛ لأنه في نظر هذه العين هو وحده الذي يخلق الجمال الحي الرائع، ويضع معناه في كل ما يتصل به، حتى لكأن جماله تفرق على أجزاء العالم، أو كان أجزاء العالم التفت على جماله.
وقالت له: أنا لا أشفق على آلامك! وهل تراني أكره لك النبوغ والعبقرية، إن الألم في رجل الفن العبقري إنما هو ((عملية)) التصوير والطبع في مخيلته، فمواهبه الحساسة تخزن الوجود فيِّ، وكلما رأى جمالاً أو قبحًا أو سرورًا أو حزنًا غمرته ليتألم بمعنى ما رأى وحكمة ما أبصر، لأن جهة الفن في كل شيء هي معناه وحكمته، فيتألم، فينطبع المعنى، فيكوِّن في المخيلة مادة من مواد العمل الفني حين يعمل، فذلك ليس ألمًا في إنسان كما ترى، بل هو أداء طبيعي في أداة حية متخذة لهذا العمل خاصة، ميسرة له بكل حوادثها، ومن هنا فلا رحمة ولا مهاونة فيما يؤلم رجال الفن، إذ لا تعرف منهم الحكمة التي خلقتهم إلا آلات، آلات يجب أن تعمل حتى تتلف أو تتحطم.
تزداد الجميلة إشراقًا وجمالاً بالحب، لأن أثر نظرات محبيها يلازمها، حتى إنها لتحس في غيبته كأن نظره واقع عليها من عينه لا من فكرها، وبذلك تتجرد معانيها النسائية لعملها الفني وتدأب عليه، فلا تزال تجعل وتحسن ما دامت محبوبة معشوقة.
الحب إيمان النفس بكائن طاهر، والدين إيمانها بكائن خفي، ألا يكون ذلك أسلوبًا في الطبيعة لحفظ الإيمان في الإنسانية؟، أشعر أحيانًا كأنه ما من رجل في العالم يحب امرأة إلا ألم بحسي شيء من لذة هواه، فإن لم أكن أنا العالم كله فلقد جعلت حبي هو الحب كله!.
أنتِ فيَّ، وأنا أنظر بكِ إليكِ، هذه هي المشكلة التي جعلتكِ لغزًا لا حل له، في أقرب الحب من العبادة، ما دام هذا الحب تجلي نفس في نفس، وما أشبهه بدين يعبد فيه الجسم الجسم، فالمعشوق حالة نفسية متألهة معبودة والعاشق حالة أخرى متولهة عابدة!.
1927*
* كاتب مصري ((1880 - 1937))

MENAFN02112023000089011017ID1107364019

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث