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التنازل عن الأرض المغتصبة هدنة أم سلام

11/2/2023 11:13:16 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم كثرة مشكلات الأمة الإسلامية، وتعدد مآسيها - في هذه المرحلة التي تعيشها - فإن لمأساة فلسطين خطرا خاصا ومكانا متميزا.
فالرباط بين المسجد الأقصى والبقعة التي باركها الله من حوله بين الحرم الشريف والقبلة التي تجمع الأمة وتهفو إليها قلوب المؤمنين ليس مجرد رباط جغرافي أو تاريخي أو حضاري أو قومي.. وإنما هو دين نتعبد الله به.. ثم هو أيضا، دنيا ومصالح إسلامية معتبرة تجسدت في التاريخ والجغرافيا والحضارة على مر تاريخ الإسلام.. ففي القلب من فلسطين تقوم أولى القبلتين، وثالث الحرمين الذي لا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم شاهد على أن الرباط بين هذه البقعة من أرض الإسلام وبين قبيلة المسلمين هو ((آية)) من آيات الله سبحانه وتعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، أنه هو السميع البصير).
وفي التاريخ الإسلامي.. كانت كل المدن والبلاد المفتوحة، يتسلمها القادة الفاتحون الذين يعقدون معاهدات الفتح والصلح والأمان مع أهل تلك المدن والبلاد.. إلا القدس، فلقد طلب أهلها - عند فتحها سنة 15هـ - 636م - أن يعقد معاهدة صلحها، ويتسلم أمانتها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رغم أن قائد فتحها كان أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح ؟!.. فهي ((أمانة الفاروق لدى الأمة الإسلامية)).
وعلى مر تاريخ الإسلام كانت القدس وفلسطين محك الصراعات والتحديات التي غطت قرونا عدة من هذا التاريخ.. وعلى أرضها كان المد والجزر بين الإسلام وأعدائه.. من ((هرقل)) والبيزنطيين.. إلى الصليبيين وأمراء الاقطاع الأوربيين.. إلى هولاكو، والتتر. وحتى الحلف الصليبي - الصهيوني، في العصر الحديث.
والصراع المعاصر والحالي بين أمتنا وبين الكيان الاستيطاني الصهيوني على أرض فلسطين، ليس خاصا بأهل فلسطين.. فهذا الكيان إنما يمثل قاعدة للمشروع الاستعماري الغربي، نشأ بروتستانتيا غربيا مستندا إلى أسطورة بروتستانتية تزعم أن عودة السيد المسيح. عليه السلام، ليحكم الأرض ألف عام، قد اقترب أوانها، ولا بد لحدوثها من جمع اليهود في فلسطين وإقامة دولتهم، وشن حرب إبادة ضد العرب والمسلمين.. ولقد صادف تبلور هذه الأسطورة البروتستانتية قيام الغرب بغزوته الاستعمارية الحديثة على ديار الإسلام وبحثه عن أقلية دينية تمثل بالنسبة له موطئ القدم، والشريك الأصغر في المشروع الاستعماري، فروجت الأسطورة في الأوساط الصهيونية الغربية - الباحثة عن وطن يحميها من الاضطهاد الغربي - فقام هذا الحلف الصليبي. الصهيوني ضد العرب والمسلمين على أرض فلسطين.. ليمثل الطور المعاصر لذلك الصراع التاريخي الذي دار بين الإسلام وبين أعدائه على هذه الأرض التي باركها الله.
فالموقف الإسلامي من إسرائيل ليس موقفا من اليهودية الدين... فاليهودية دين من الديانات التي جاء الإسلام مصدقا لها، ومصححا لما حرف من عقائدها ومهيمنا - هيمنة الرسالة الخاتمة - عليها.. ومتعايشا مع المتدينين بها.. وإنما موقف الإسلام من هذه الدولة، هو موقفه من الصهيونية التي تحالفت مع الغرب الاستعماري ضد نهضة الإسلام ويقظة أمته، وأقامت في أرضه المقدسة قاعدة استعمارية استيطانية تقتلع المسلمين من ديارهم، وتحترف العدوان المنظم لإجهاض النهضة والتقدم في وطن العربية وعالم الإسلام.. مستغلين في ذلك أساطير توراتية حول وعد إلهي لبني إسرائيل بأرض ما بين النيل والفرات. وللإسلام من هذه القضية - قضية اغتصاب الأرض والإخراج من الديار - موقف حسمه القرآن الكريم عندما قال: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون).. فلا موالاة ولا سلم بين المسلمين وبين من يخرجونهم من ديارهم ويظاهرون على إخراجهم من الديار - وخاصة إذا كانت هذه الديار، أمانة الفاروق عمر بن الخطاب التي أودعها لدى الأمة.. وكانت الأقصى وما بارك الله حوله في القدس وفلسطين.
وهذا الموقف الإسلامي، من هذه القضية، يتأكد ويزداد وضوحا وحسما عندما نعلم أن المسلمين الأوائل بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحاربوا مشركي قريش لمجرد شركهم ورفضهم التدين بالإسلام، فالحرب للإكراه على الدين مرفوضة إسلاميا، وهي لا تثمر إيمانا وتصديقا قلبيا يقينيا، وإنما تثمر نفاقا يدينه الإسلام.. وإنما حارب المسلمون المشركين لأنهم اعتدوا على المؤمنين، وفتنوهم عن دينهم، ولأنهم أخرجوهم من ديارهم.. والذين يتأملون آيات القرآن التي جاء فيها الإذن بالقتال، بعد الهجرة، وهو التحريض على هذا القتال يرون كيف كان الإخراج من الديار في مقدمة أسباب الإذن بالقتال والتحريض عليه، (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله).
1996*
* أكاديمي وباحث مصري ((1931 - 2020))

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