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النهج النقدي في قياس حركة المقاومة

11/2/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ نشوئها إلى هجمة إعلامية معاكسة يحتاج شرحها وشرح أسبابها إلى العديد من الصفحات. ومع ذلك، فإن حجم هذه الهجمة المعاكسة - منذ تأسيس الجبهة عن طريق اندماج ثلاث فرق (شباب التقاني - الفرع الفلسطيني في حركة القوميين العرب، وأبطال العودة، وجبهة التحرير الشعبية) في تشرين الأول 1967 حتى كانون الثاني 1969، حين تكرس نهائيا تقريبا انشقاق الفريق الذي أطلق على نفسه فيما بعد اسم ((الجبهة الديمقراطية)) - على الجبهة الشعبية بين هذين التاريخين كان أقل بكثير من الهجمة التي تضاعفت في أعقاب ذلك، ولا تزال مستمرة، بشكل أو بآخر، حتى الآن.
ومنذ تشكيل الجبهة الشعبية كان من الواضح أن هذا الفريق الطليعي في حركة المقاومة المسلحة هو ((أرض حرث)) قابلة وحساسة للكثير من التطورات المتسارعة التي كانت تؤدي على الفور إلى انعكاسات سياسية وتنظيمية وعسكرية داخل الجبهة، ولعل هذا بالذات ما أدى إلى ثلاث نتائج أساسية:
أولا: شعور الأطراف المختلفة باحتمالات ((الخطر)) الذي يشكله التطور المتسارع داخل الجبهة الشعبية، وبالتالي محاولة العمل على حصاره.
ثانيا: الانشقاقان اللذان حدثا داخل الجبهة: الأول ((جبهة التحرير الشعبية الميالة إلى النهج العسكري البحت))، التي وجدت أنه من الأفضل لتوجهاتها أن تخرج من العلاقة التنظيمية التي عقدتها مع ((شباب النار)) و((أبطال العودة)) في تشرين الأول 1967 أمام النمو المتسارع لعملية الالتزام بالماركسية اللينينية. أما الانشقاق الثاني فكان خروج مجموعة اعتبرت أن ولاءاتها اليسارية ((أكبر حجما)) من أن يتسع لها الإطار التنظيمي للجبهة الشعبية. أما فريق ((أبطال العودة)) فقد اتخذ قرارا بالاندماج التنظيمي الكلي في الجبهة في كانون الأول الماضي.
ثالثا: التسارع الفائق في الالتزام الأيديولوجي بالماركسية الليينية، وانعكاس هذا الالتزام على مسائل العلاقات السياسية، والتثقيف والتنظيم والنشاط العسكري داخل الجبهة الشعبية، الذي تمثل في صدور الإستراتيجية السياسية والتنظيمية الجبهة الشعبية عقب مؤتمر شباط 1969، وهو التقرير الذي يحدد الالتزامات الواضحة للجبهة الشعبية، وكذلك إجراء تطورات ثورية في العلاقات التنظيمية، والنشاط السياسي والعسكري، والشروع في العمل بمدرسة الكوادر التي تتبع برنامجا عسكريا تدريبيا وسياسيا تثقيفيا هو من أعلى المستويات، والأول من نوعه، وجدير بتخريج صفوف من المقاتلين السياسيين في مستوى مهمات العمل الثوري.
على أن ذلك كله ظل مجهولا لغالبية المنتمين للأحداث أمام هجمة إعلامية معاكسة على الجبهة الشعبية قل نظيرها. وقد اشتركت في هذه الهجمة، على قدم المساواة الأنظمة - يمينها ويسارها - وتنظيمات حركة المقاومة - يمينها ووسطها ويسارها - والمؤسسات الحزبية الدولية - ليبراليوها وماركسيوها وتروتسكيوها!.
وفي غمار ذلك جرت عملية تطويق وحصار مذهلة، إلى حد تكفي الإشارة فيه إلى أن ((الأهرام)) مثلا عند خطف الطائرة الأمريكية نسبت تلك العملية لمنظمة التحرير!، ولم تكن الجبهة الشعبية في موقف يتيح لها التفرغ للرد على هذه الهجمة المعاكسة.
إن نظرة واحدة على طبيعة الهجمة الإعلامية المعاكسة التي وجهت ضد الجبهة الشعبية، ولا تزال، كفيلة أن ترينا أنه يندر إيجاد تهمة لم توجه لها، فهي يمينية، وهي تخريبية هدامة، وهي ((سارقة جهود الثوار))، وهي يسارية متطرفة، وهي إقليمية، وهي عروبية، وهي ماركسية فوضوية، وهي قومية شوفيلية، وهي رجعية، وهي ملحدة.
وقد تكررت هذه الاتهامات، وذاق رجالها ولا يزالون طعم السجون في جميع العواصم العربية، ومع ذلك فهي وحدها التي تقود أبرز ما في المقاومة من أمجاد ((غزة))، ولها في سجون العدو أكثر من خمسمائة مقاتل، وفقدت أكبر عدد من المسؤولين العسكريين، وهي أكثر تنظيم فلسطيني له قدرة على الضرب في الداخل، وقبل ذلك كله هي التنظيم الفلسطيني الوحيد صاحب الإستراتيجية المعلنة بوضوح، والملتزمة نهائيا بهذه الإستراتيجية في ممارساتها.
بسبب ذلك كله يعطي ((اليسار الطفولي)) كل وقته تقريبا للعمل على تشويهها، وتفجير الشائعات والاتهامات ضدها. ووسط ذلك كله، تشق الجبهة الشعبية طريقها وهي تزداد وعيا ليس فقط بحجم القوى التي تواجهها، ولكن أيضا بمأزق العمل الوطني الفلسطيني والعربي. لذلك بالذات، تطوع كل جزئيات سلوكها للمهمة الأولى العاجلة والأكثر إلحاحا، وهي العمل على الخروج من هذا المأزق، لمواجهة تلك القوى الهائلة المستنفرة ضد حركة المقاومة الفلسطينية، وهي على قناعة بأن مثل هذه المواجهة - على مستوى المسؤولية - لا يمكن القيام بها إلا من خلال جبهة وطنية فلسطينية هي حلقة في جبهة وطنية عربية. بالتالي، فإن الإغراق في المهاترات هو حرف للتوجه الثوري المطالب أكثر من أي وقت مضى بالعمل الدائب على تحقيق الحد الأدنى من مسؤوليات المعركة.
جرت العادة أن يقع أي بحث نقدي لحركة المقاومة بمرحلتها الراهنة في حقل من الأفخاخ.. إننا لا نتحدث هنا عن الأفخاخ التي تهمينها النظرة الانفعالية أو العصبوية، أو النظرة التي تُغلب متطلبات الحاجة الإعلامية على المنهج النقدي، أو تلك التي تحصر نفسها - طوعا أو مرغمة - بالجزئيات التكتيكية، ولكننا نتحدث عن أفخاخ أكثر خطورة تتعلق بالنهج النقدي الذي يُتبع في قياس حركة المقاومة.
هذا النهج يسقط عادة في ((الانتقائية))، ويسقط أيضا في المذهبية الجامدة، وأهم من ذلك كله هو أنه يحل نفسه من الالتزام بالأساس العلمي والموضوعي للعملية النقدية، التي هي جزء لا يتجزأ من العمل الثوري برمته، إذا كانت الثورة - كما هي فعلا - ملزمة قطعا، وبالضرورة، بتفسير العالم وتغييره في آن واحد.
1970*
* كاتب وروائي فلسطيني ((1936 - 1972))

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