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الصحفيون يفوقون الشعراء في رسم خارطة العقل العربي

11/2/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) استطاع الشعر العربي بالإضافة إلى ما حققه من تجديد في الشكل أن يعالج كثيرًا من القضايا الاجتماعية والسياسية التي شهدتها فترة السبعين سنة الماضية. تغنى الشعراء العرب بالحرية ونددوا بالاستعمار ودعوا إلى الاستقلال وتحرقوا إلى الوحدة وكتبوا عن مأساة فلسطين وعبروا عن تطلع الأمة العربية إلى غد من الرفاهية والعدالة الاجتماعية.
على أننا بعد أن قررنا هذه الحقيقة ينبغي أن نبادر فنقرر حقيقتين ثانيتين بها. أولاهما أن الشعر العربي الذي تعرض للمواضيع السياسية والاجتماعية لم يرق في مستواه الفني بحيث يتناسب مع القضايا الخطيرة التي عالجها. لقد غلبت على معظم قصائد الشعر السياسي التقليدي صفات التقريرية والخطابة والتهويل، كما غلب على معظم قصائد الشعر السياسي الحديث طابع الرمزية المفرطة وطابع الكليشيهات المتكررة والمستمدة في معظمها من الأساطير اليونانية.
إن الشعراء الذين استطاعوا أن يعبروا تعبيرًا فنيًا جميلًا عن قضايا المجتمع السياسية أقل من القلة وأن القصائد الخالدة التي أنتجوها تكاد تعد على أصابع اليدين ولعل أكبر دليل على ما أقول: هو أننا إذا تساءلنا عن الأعمال الشعرية الممتازة التي تحدثت عن ثورة الجزائر لم نجد ما يشفي الغليل. وإذا تساءلنا عن أثر مأساة فلسطين في الشعر لم نعثر إلا على شعر متوسط لا يبلغ مستوى الروعة والخلود إلا في قصائد معدودة. إن هذه ظاهرة مؤلمة وهي ظاهرة محيرة أترك لغيري ممن هو أقدر مني على التحليل، أن يفسرها.
والحقيقة الثانية هي أن الشعر العربي، رغم معالجته المتكررة لقضايا السياسة والاجتماع لم يستطع أن يكون عاملًا مؤثرًا في مسار المجتمع العربي المعاصر. صحيح أن بعض الأشعار الوطنية تقرأ فتثير الحماس الوقتي وتبقى على الشفاة فترة من الزمن. ولكن لا أجد أي دليل يقنعني بأن هذه القصائد كانت رافدًا أساسيًا من روافد العمل السياسي العربي. وأستطيع القول إننا إذا استعرضنا المؤثرات الفعالة في حياة المجتمع خلال السبعين سنة الماضية لم نستطع رغم ما نكنه للشعر من محبة، أن نعتبره أحد هذه المؤثرات، ولعل أحدًا لا يجادل أن كتاب المقالة السياسية والصحفيين والعاملين في أجهزة الإعلام الأخرى لعبوا دورًا يفوق بكثير دور الشعراء في رسم العربي خارطة العقل العربي.
وقبل أن يتبادر إلى ذهن أحد أنني بمواجهة هذه الحقيقة المؤلمة أوجه نقدًا من أي نوع للشعر أسارع إلى القول إن اللوم لا يقع على الشعراء بقدر ما يقع على عدد كبير من الظروف التي تضافرت لتحصر الشعر في دائرة ضيقة يصعب عليه وهو سجينها أن يمارس دورًا يذكر في التأثير في المجتمع. إن مجتمعنا العربي المعاصر لا يكاد يقرأ الشعر يندر أن نرى الشاعر الذي يعيد طبع ديوانه أو يطبع منه أكثر من بضعة آلاف نسخة بل إننا نستطيع القول إن الشاعر الذي يستطيع استرداد نفقات الطبع يعتبر محظوظًا. لو سرت في أي بلد عربي وسألت رجل الشارع عن اسم أشهر الساسة أو نجوم السينما أو المطربين أو لاعبي كرة القدم في بلده أو في بلد عربي لما تردد في الإجابة، ولو سألته عن أشهر الشعراء لما لقيت منه سوى الوجوم المشوب باستغراب.
إن الشاعر العربي الوحيد الذي استطاع أن يخرج إلى دائرة الضوء فينافس لاعبي الكرة ونجوم الشاشة في الشهرة هو نزار قباني وهو في الواقع ظاهرة فردية واستثناء يؤكد القاعدة. نزار قباني رغم الشهرة الواسعة لم يستطع أن يحقق ما حققه سلف له حين كتب عن المليحة في الخمار الأسود فتخاطفت النساء الخمر السوداء وبيعت الآلاف منها وأنقذ صديق الشاعر من إفلاس مؤكد.
والموضوعية تقتضي منا أن نشير إلى أن الشعر العالمي ليس أسعد حظًا من الشعر العربي في المجتمعات الغربية، مثلًا يعرض فيلم فيراه مئات الملايين، وتنشر قصة فيقرأها عشرات الملايين وترسم لوحة فتطبع منها مئات الآلاف من النسخ ويطبع ديوان شاعر مشهور فلا يكون حظه أسعد بكثير من حظ ديوان عربي.
لعلنا بعد هذه الجولة نستطيع أن نوجه السؤال (هل للشعر مكان في القرن العشرين؟) فنقول نعم إن للشعر مكانًا في القرن العشرين. يتيح للشاعر التعبير عن تجاربه ويتيح للقارئ أن ينفعل ويتجاوب مع الشاعر، غير أن الشعر لا يستطيع أن يقوم بدور سياسي اجتماعي يذكر. ومع ذلك فإن أحدًا لا يجادل في أن من حق الشعر أن يحاول ويكرر المحاولة ليفرض نفسه على المجتمع وأن من حقه أن يحلم دائمًا بغد يصل فيه إلى ملايين البشر فيؤثر في حياة ملايين البشر.
حتى نصل إلى ذلك اليوم أقول للشاعر العربي: إن كتابتك للشعر في حد ذاتها لا تعفيك من واجبك الأساسي كمواطن عربي في أن تحاول تطوير مجتمعك موقعك أيا كان موقعك. وأقول لقارئ الشعر العربي: إن إعجابك بالشعر الحماسي الوطني لا يعفيك من التزامك بأن تقدم لوطنك التضحية التي تتجاوز بكثير لحظة عابرة من الحماس المؤقت.
1978*
* كاتب وشاعر وسياسي سعودي ((1940-2010)).

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