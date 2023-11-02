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بريدة في مواجهة المياه والرمال

11/2/2023 11:13:15 PM
(MENAFN- Al Watan) لازالت الأمطار التي تهطل على منطقة القصيم عاماً بعد آخر تجري اختباراتها على جودة أعمال تصريف السيول التي تقوم بها أمانة منطقة القصيم منذ سنوات على كافة أحياء مدن ومحافظات المنطقة التي شهدت أمس أمطاراً غزيرة أُغلقت بسببها " مؤقتاً " بعض الطرقات لارتفاع مناسيب المياه في الشوارع وتعثر المركبات ؛ كوصلة طريق الملك عبدالعزيز وسط " الخبيب " ، وأجزاء من شارع الملك فهد الواصل بين غرب مدينة بريدة وشرقها ، وعلى الرغم من كثافة السيول واستمرار هطولها من فجر يوم الخميس وحتى قبيل الظهر إلا أن تجمّع السيول لا يلبث أن يأخذ مجراه وتتحرر الطرقات بعد دقائق قليلة من تجمع المياه وذلك من خلال المناهيل ومساعدة آليات ومكائن شفط المياه . وتواجه أمانة منطقة القصيم زحفاً من نوع آخر إذ زحفت الكثبات الرملية على بعض الطرقات كأجزاء من طريق الخدمة في شارع الملك فهد وأجزاء من طريق الخدمة على الدائري الداخلي مما يتطلب إنشاء مانعات حجرية وتكثيف التشجير على أطراف الطرقات خاصة المجاورة للكثبان ، لتساهم في وقف زحف الرمال .وكشفت أمانة منطقة القصيم‬⁩ عن معالجة آثار الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة حيث تم رفع المخلفات ونزح وتصريف مياه الأمطار الواقعة على طريق الملك فهد وعدد من المواقع .

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