بريدة في مواجهة الأمطار والرمال

(MENAFN
- Al Watan) لا تزال الأمطار التي تهطل على منطقة القصيم عاماً بعد آخر تجري اختباراتها على جودة أعمال تصريف السيول التي تقوم بها أمانة منطقة القصيم منذ سنوات على كافة أحياء مدن ومحافظات المنطقة التي شهدت أمس أمطاراً غزيرة، وأُغلقت بسببها "مؤقتاً" بعض الطرقات لارتفاع مناسيب المياه في الشوارع وتعثر المركبات ؛ كوصلة طريق الملك عبدالعزيز وسط "الخبيب" ، وأجزاء من شارع الملك فهد الواصل بين غرب مدينة بريدة وشرقها.
وعلى الرغم من كثافة السيول واستمرار هطولها من فجر يوم الخميس وحتى قبيل الظهر، إلا أن تجمّع السيول لا يلبث أن يأخذ مجراه وتتحرر الطرقات بعد دقائق قليلة من تجمع المياه وذلك من خلال المناهيل ومساعدة آليات ومكائن شفط المياه.
وتواجه أمانة منطقة القصيم زحفاً من نوع آخر إذ زحفت الكثبات الرملية على بعض الطرقات كأجزاء من طريق الخدمة في شارع الملك فهد وأجزاء من طريق الخدمة على الدائري الداخلي مما يتطلب إنشاء مانعات حجرية وتكثيف التشجير على أطراف الطرقات خاصة المجاورة للكثبان، لتسهم في وقف زحف الرمال .وكشفت أمانة منطقة القصيم عن معالجة آثار الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة حيث تم رفع المخلفات ونزح وتصريف مياه الأمطار الواقعة على طريق الملك فهد وعدد من المواقع.
MENAFN02112023000089011017ID1107364014
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.