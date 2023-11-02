المدربون يحاكون المباريات بالتقنية

(MENAFN
- Al Watan) اقتحم التقدم التقني جميع المجالات بشكل كبير في السنوات الأخيرة ومنها الرياضة، إذ سمحت التطبيقات الذكية لمدربي كرة القدم باستخدام برنامج المحاكاة خلال الحصص التدريبية لمساعدتهم في إعداد فرقهم لخوض المباريات، ويمثل برنامج محاكاة كرة القدم أداة قوية لدراسة مواقف واقعية عن اللاعبين حتى وإن بلغت صعوبة متناهية، مما تجعل المدراء الفنيين قادرين على صنع القرار ووضع الخطط والتكتيك المناسب.
مدرب FIFA
من أفضل برامج محاكاة كرة القدم المتاحة في السوق وخصائصها التي تساعد مدربي كرة القدم على تحسين أداء فرقهم هو مدرب (FIFA) فهي أداة تدريب عبر الإنترنت، تتيح لمدربي كرة القدم إنشاء جلسات تدريبية مخصصة واختيار مهارات محددة وتحديد التمارين والأنشطة التي تركز على تلك المهارات.
مدير كرة القدم
برنامج مدير كرة القدم تم استخدامه من قبل مدربي كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمحاكاة المباريات والتدريب،
وأهم خصائصه قدرته على محاكاة كرة القدم الحقيقية والتدريب والتي تتيح للمدربين تجربة تشكيلات وتكتيكات وإستراتيجيات مختلفة، ويحتوي على مجموعة واسعة من أدوات التحليل التي يمكن أن تساعد المدربين على تقييم أداء اللاعبين والإستراتيجيات طويلة المدى.
بروزين
استخدم بعض أفضل فرق كرة القدم في العالم برنامج بروزين لتحليل أداء كرة القدم، بما في ذلك برشلونة وبايرن ميونيخ، ويستخدم البرنامج تقنية مراقبة الحركة لجمع بيانات مفصلة عن أداء اللاعبين أثناء المباريات والتدريبات،
واحدة من أكثر الخصائص إثارة للإعجاب لـ((بروزين)) هي القدرة على توفير تحليل حقيقي لأداء اللاعبين أثناء المباريات.
SoccerLab
(SoccerLab) هو أداة للتدريب والتحليل في كرة القدم التي تستخدمها الفرق في جميع أنحاء العالم من فرق الشباب إلى الفرق المحترفة، ويحتوي البرنامج على مجموعة واسعة من الخصائص التي يمكن أن تساعد المدربين على إنشاء خطط تدريب مخصصة وتحسين أداء معداتهم، ويتميز (SoccerLab) بتوفير تحليل فيديو حقيقي في الوقت المناسب أثناء المباريات.
تتبع اللاعبين
يحتاج المدربون إلى اللجوء للأدوات التي تسمح لك بتحليل الإجراء في الملعب، واحدة من الأدوات المهمة برامج مراقبة اللاعبين في كرة القدم، الذي يتيح جمع بيانات دقيقة عن أداء اللاعبين وتكتيكات الفريق وأنماط اللعبة.
وبرنامج تتبع اللاعب هي أداة تسمح بجمع البيانات وتحليلها حول حركة وموضع اللاعبين في الميدان، والبيانات التي يتم جمعها تشمل المعلومات في موضع اللاعب في الملعب، المسافة، السرعة، التمريرات التي أجراها وغيرها، ويتم تقديم هذه البيانات في شكل رسومات وإحصاءات وخرائط، مما يتيح للمدربين والمحللين تصور وفهم أداء اللاعبين والفريق بشكل أفضل.
ويستخدم برنامج تتبع لاعبي كرة القدم العديد من التقنيات لجمع بيانات دقيقة عن حركة وموضع اللاعبين في الملعب.
مستشعرات الحركة
يتم وضع مستشعرات الحركة في أحذية اللاعبين ومعداتهم لتسجيل حركتهم في هذا المجال، كما يحمل اللاعبون جهاز (GPS)، الذي يتيح قياس المسافة المقطوعة والسرعة التي يتحركون بها.
رؤية الكمبيوتر: توضع الكاميرات في الملعب لالتقاط صور للاعبين والكرة، ويتم جمع البيانات وتحليلها لتوفير معلومات مفصلة عن حركة اللاعبين.
تحليل الفيديو
يمكن استخدام تحليل الفيديو لتحديد أنماط اللعبة والاتجاهات في أداء اللاعبين، ويتم إرسال البيانات التي تم جمعها إلى خادم مركزي، حيث تتم معالجتها وتقديمها في شكل الرسومات والإحصاءات والخرائط، ويمكن للمدربين والمحللين الوصول إلى هذه البيانات من خلال واجهة ويب أو تطبيق للجوال، مما يسمح لهم بتحليل أداء اللاعبين.
تحليل الأداء التفصيلي
يتيح برنامج تتبع لاعبي كرة القدم للمدربين والمحللين تحليل أداء اللاعبين بالتفصيل، وتتيح لهم البيانات الدقيقة حول موقف وحركة ونشاط اللاعبين اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول استراتيجية الفريق.
تحديد أنماط اللعبة
يمكن تحديد أنماط اللعبة والاتجاهات في أداء اللاعبين، يساعد ذلك المدربين على ضبط إستراتيجية الفريق، وإجراء تغييرات في المحاذاة لتحسين الأداء.
تحسين التدريب
يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها من قبل اللاعبين، وبرنامج متابعة كرة القدم لتطوير خطط تدريب محددة لكل لاعب، هذا يمكن أن يساعد اللاعبين على تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم في مجالات محددة.
تقليل الإصابات
يمكن أن يساعد برامج تتبع لاعبي كرة القدم المدربين والمحللين في تحديد أنماط الألعاب التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابات في اللاعبين، قد يسمح لهم ذلك بتخليص تدابير وقائية لتقليل خطر إصابات المعدات.
تحسين صنع القرار
تساعد البيانات التي جمعت عن اللاعبين، المدربين والمحللين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول إستراتيجية الفريق والمحاذاة والتغييرات أثناء اللعبة، وهذا يمكن أن يحسن قدرة الفريق على التكيف مع الظروف المتغيرة للعبة وزيادة فرص الفوز.
فوائد برامج المحكاة وتتبع اللاعبين
- تتيح لمدربي كرة القدم إنشاء جلسات تدريبية مخصصة.
- اختيار مهارات محددة وتحديد التمارين والأنشطة.
- قياس المسافة المقطوعة والسرعة التي يتحرك بها اللاعب.
- تحليل أداء اللاعبين بالتفصيل.
- اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول إستراتيجية الفريق
أبرز برامج محاكاة كرة القدم
- مدرب (FIFA).
- مدير كرة القدم.
- بروزين.
- (SoccerLab).
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