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المدربون يحاكون المباريات بالتقنية

11/2/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) اقتحم التقدم التقني جميع المجالات بشكل كبير في السنوات الأخيرة ومنها الرياضة، إذ سمحت التطبيقات الذكية لمدربي كرة القدم باستخدام برنامج المحاكاة خلال الحصص التدريبية لمساعدتهم في إعداد فرقهم لخوض المباريات، ويمثل برنامج محاكاة كرة القدم أداة قوية لدراسة مواقف واقعية عن اللاعبين حتى وإن بلغت صعوبة متناهية، مما تجعل المدراء الفنيين قادرين على صنع القرار ووضع الخطط والتكتيك المناسب.
مدرب FIFA
من أفضل برامج محاكاة كرة القدم المتاحة في السوق وخصائصها التي تساعد مدربي كرة القدم على تحسين أداء فرقهم هو مدرب (FIFA) فهي أداة تدريب عبر الإنترنت، تتيح لمدربي كرة القدم إنشاء جلسات تدريبية مخصصة واختيار مهارات محددة وتحديد التمارين والأنشطة التي تركز على تلك المهارات.
مدير كرة القدم
برنامج مدير كرة القدم تم استخدامه من قبل مدربي كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمحاكاة المباريات والتدريب،
وأهم خصائصه قدرته على محاكاة كرة القدم الحقيقية والتدريب والتي تتيح للمدربين تجربة تشكيلات وتكتيكات وإستراتيجيات مختلفة، ويحتوي على مجموعة واسعة من أدوات التحليل التي يمكن أن تساعد المدربين على تقييم أداء اللاعبين والإستراتيجيات طويلة المدى.
بروزين
استخدم بعض أفضل فرق كرة القدم في العالم برنامج بروزين لتحليل أداء كرة القدم، بما في ذلك برشلونة وبايرن ميونيخ، ويستخدم البرنامج تقنية مراقبة الحركة لجمع بيانات مفصلة عن أداء اللاعبين أثناء المباريات والتدريبات،
واحدة من أكثر الخصائص إثارة للإعجاب لـ((بروزين)) هي القدرة على توفير تحليل حقيقي لأداء اللاعبين أثناء المباريات.
SoccerLab
(SoccerLab) هو أداة للتدريب والتحليل في كرة القدم التي تستخدمها الفرق في جميع أنحاء العالم من فرق الشباب إلى الفرق المحترفة، ويحتوي البرنامج على مجموعة واسعة من الخصائص التي يمكن أن تساعد المدربين على إنشاء خطط تدريب مخصصة وتحسين أداء معداتهم، ويتميز (SoccerLab) بتوفير تحليل فيديو حقيقي في الوقت المناسب أثناء المباريات.
تتبع اللاعبين
يحتاج المدربون إلى اللجوء للأدوات التي تسمح لك بتحليل الإجراء في الملعب، واحدة من الأدوات المهمة برامج مراقبة اللاعبين في كرة القدم، الذي يتيح جمع بيانات دقيقة عن أداء اللاعبين وتكتيكات الفريق وأنماط اللعبة.
وبرنامج تتبع اللاعب هي أداة تسمح بجمع البيانات وتحليلها حول حركة وموضع اللاعبين في الميدان، والبيانات التي يتم جمعها تشمل المعلومات في موضع اللاعب في الملعب، المسافة، السرعة، التمريرات التي أجراها وغيرها، ويتم تقديم هذه البيانات في شكل رسومات وإحصاءات وخرائط، مما يتيح للمدربين والمحللين تصور وفهم أداء اللاعبين والفريق بشكل أفضل.
ويستخدم برنامج تتبع لاعبي كرة القدم العديد من التقنيات لجمع بيانات دقيقة عن حركة وموضع اللاعبين في الملعب.
مستشعرات الحركة
يتم وضع مستشعرات الحركة في أحذية اللاعبين ومعداتهم لتسجيل حركتهم في هذا المجال، كما يحمل اللاعبون جهاز (GPS)، الذي يتيح قياس المسافة المقطوعة والسرعة التي يتحركون بها.
رؤية الكمبيوتر: توضع الكاميرات في الملعب لالتقاط صور للاعبين والكرة، ويتم جمع البيانات وتحليلها لتوفير معلومات مفصلة عن حركة اللاعبين.
تحليل الفيديو
يمكن استخدام تحليل الفيديو لتحديد أنماط اللعبة والاتجاهات في أداء اللاعبين، ويتم إرسال البيانات التي تم جمعها إلى خادم مركزي، حيث تتم معالجتها وتقديمها في شكل الرسومات والإحصاءات والخرائط، ويمكن للمدربين والمحللين الوصول إلى هذه البيانات من خلال واجهة ويب أو تطبيق للجوال، مما يسمح لهم بتحليل أداء اللاعبين.
تحليل الأداء التفصيلي
يتيح برنامج تتبع لاعبي كرة القدم للمدربين والمحللين تحليل أداء اللاعبين بالتفصيل، وتتيح لهم البيانات الدقيقة حول موقف وحركة ونشاط اللاعبين اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول استراتيجية الفريق.
تحديد أنماط اللعبة
يمكن تحديد أنماط اللعبة والاتجاهات في أداء اللاعبين، يساعد ذلك المدربين على ضبط إستراتيجية الفريق، وإجراء تغييرات في المحاذاة لتحسين الأداء.
تحسين التدريب
يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها من قبل اللاعبين، وبرنامج متابعة كرة القدم لتطوير خطط تدريب محددة لكل لاعب، هذا يمكن أن يساعد اللاعبين على تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم في مجالات محددة.
تقليل الإصابات
يمكن أن يساعد برامج تتبع لاعبي كرة القدم المدربين والمحللين في تحديد أنماط الألعاب التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابات في اللاعبين، قد يسمح لهم ذلك بتخليص تدابير وقائية لتقليل خطر إصابات المعدات.
تحسين صنع القرار
تساعد البيانات التي جمعت عن اللاعبين، المدربين والمحللين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول إستراتيجية الفريق والمحاذاة والتغييرات أثناء اللعبة، وهذا يمكن أن يحسن قدرة الفريق على التكيف مع الظروف المتغيرة للعبة وزيادة فرص الفوز.
فوائد برامج المحكاة وتتبع اللاعبين
- تتيح لمدربي كرة القدم إنشاء جلسات تدريبية مخصصة.
- اختيار مهارات محددة وتحديد التمارين والأنشطة.
- قياس المسافة المقطوعة والسرعة التي يتحرك بها اللاعب.
- تحليل أداء اللاعبين بالتفصيل.
- اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول إستراتيجية الفريق
أبرز برامج محاكاة كرة القدم
- مدرب (FIFA).
- مدير كرة القدم.
- بروزين.
- (SoccerLab).

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