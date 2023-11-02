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الأمريكيون لا يتابعون الرياضة

11/2/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) شاهد ما يقرب من 115 مليون شخص مباراة ((السوبر بول)) Super Bowl في 2023، مما يجعلها البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ. ومباراة السوبر بول هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم، وتُلعب عادة في أوائل فبراير، وتعد مباراة تتويج الموسم، لتحديد بطل الدوري في اتحاد كرة القدم الأمريكي.
كما يشاهد عدد كبير من الأمريكيين الرياضات الجامعية. ففي أغسطس الماضي على سبيل المثال، حضر أكثر من 92 ألف شخص مباراة لكرة الطائرة للسيدات في الهواء الطلق في نبراسكا، محطمين بذلك الرقم القياسي لعدد الحضور في أي حدث رياضي نسائي في الولايات المتحدة الأمريكية.
مع ذلك، وعلى الرغم من كل الضجة المحيطة بالرياضات الاحترافية والجامعية، فإن نحو 69% من الأمريكيين لا يتابعونها عن كثب أو لا يتحدثون عنها كثيرًا، وفقًا لمسح جديد أجراه مركز بيو للأبحاث.

موضوع غير متكرر
يقول نحو 6 من كل 10 أمريكيين (62%) إنهم يتابعون الرياضات الاحترافية أو الجامعية عن كثب أو لا يتابعونها على الإطلاق.
ويقول 21% آخرون إنهم يتابعون الرياضة عن كثب إلى حد ما، في حين أن 16% فقط يتابعونها بشدة أو عن كثب، وفقًا لاستطلاع أغسطس الذي شارك فيه 11945 شخصًا بالغًا أمريكيًا.
ولا تشكل الرياضة موضوعًا متكررًا للمحادثة بالنسبة لمعظم الأمريكيين - سواء كان ذلك عبر المحادثة الشخصية أو عبر الرسائل النصية أو عبر الإنترنت أو بأي طريقة أخرى.
ويقول نحو 63% من البالغين في أمريكا إنهم يتحدثون عن الرياضة مع أشخاص آخرين عدة مرات في الشهر أو أقل. بينما يقول 26% آخرون إنهم يتحدثون عن الرياضة مرة واحدة في الأسبوع أو عدة مرات في الأسبوع، ويقول 10% إنهم يتحدثون عن الرياضة مرة واحدة في اليوم أو عدة مرات في اليوم.
ويعد البالغون الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والنساء والأشخاص في الأسر ذات الدخل المنخفض من بين المجموعات الديموغرافية التي من المرجح أن يقولوا إنهم لا يتابعون الرياضة عن كثب أو لا يتابعونها على الإطلاق.
وتعد النساء وأفراد الأسر ذات الدخل المنخفض أيضًا من بين المجموعات التي من المرجح أن تتحدث عن الرياضة أقل من مرة واحدة في الأسبوع.
بعيدا عن المتابعة

بسؤالهم عن عدد الألعاب الرياضية التي يتابعونها، أجابت النسبة الأكبر من الأمريكيين (39%) أنهم لا يتابعون أي رياضة، ويقول 18% إنهم يتابعون رياضة واحدة أو اثنتين (22%)، أو 3 رياضات (11%)، أو 4 رياضات أو أكثر (9%).
وبهامش كبير (51 % مقابل 5%)، يعتقد الأمريكيون أن الرياضة تحظى باهتمام كبير جدًا في المجتمع اليوم، وليس أقل من اللازم. في حين يقول 43% إنها تحصل على القدر المناسب من الاهتمام.
لماذا لا يتابع الأمريكيون الرياضة؟
كشف الاستطلاع أن قلة الاهتمام هي السبب الرئيس الذي يجعل الأمريكيين يقولون إنهم لا يتابعون الرياضة، إذ يقول نحو 7 من كل 10 بالغين لا يتابعون الرياضة عن كثب (69%) إن عدم الاهتمام هو السبب الرئيس وراء عدم متابعتهم، بينما يقول 17% آخرون إن عدم الاهتمام سبب بسيط لعدم المتابعة، ويقول 13% إنه ليس سببا.
أما الأسباب الرئيسة التالية الأكثر شيوعًا لعدم متابعة الرياضة عن كثب - التي ذكرها 26% - فتمثلت في أن الرياضة مملة، وأن فيها كثيرا من المال.
فقط 13% من الأميركيين الذين لا يتابعون الرياضة عن كثب يقولون إن السبب الرئيس وراء ذلك هو أن الرياضة سياسية للغاية. وعلى الرغم من أن الأشخاص في كلا الحزبين السياسيين (الجمهوري والديمقراطي) من غير المرجح أن يتابعوا الرياضة، فإن الجمهوريين وأولئك الذين يميلون نحو الحزب الجمهوري هم أكثر احتمالا من الديمقراطيين والميالين للديمقراطيين إلى القول بأن هذا هو السبب الرئيس وراء ذلك (22% مقابل 5%).
عنف الرياضة

قال بعض المشاركين في الاستطلاع أيضا إن السبب الرئيس وراء عدم متابعتهم الرياضة عن كثب هو أن بعض الألعاب الرياضية عنيفة للغاية (9%) أو أنهم لا يحبون الطبيعة التنافسية للرياضة (4%).
وتلعب الأعمار دورا مؤثرا في عدم متابعة الأمريكيين الرياضة، فمن بين أولئك الذين لا يتابعون الرياضة عن كثب، فإن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا هم أكثر عرضة للقول بأنهم غير مهتمين (76% مقابل 65%) أو أنهم يجدون الرياضة مملة (35% مقابل 65%) من أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر (21%).
من ناحية أخرى، فإن كبار السن الذين لا يتابعون الرياضة عن كثب هم أكثر عرضة من البالغين الأصغر سنًا للقول بأن هناك كثيرا من المال في الرياضة (22%)، أو أن الرياضة سياسية للغاية (9%)، أو أن بعض الألعاب الرياضية أيضًا سياسية للغاية.
أسباب المتابعة
يبدو أن غالبية الأمريكيين الذين يتابعون الرياضة عن كثب يفعلون ذلك لتشجيع فرق معينة أو للترفيه.
ومن بين الأمريكيين الذين يتابعون الرياضة بشكل كبير أو شديد أو عن كثب إلى حد ما، يقول 71% إن السبب الرئيس وراء ذلك هو تشجيع فريق أو فرق معينة، وتقول نسبة مماثلة (69%) إن السبب الرئيسي هو الترفيه.
ويقول آخرون إن السبب الرئيس وراء متابعتهم الرياضة هو تشجيع لاعبين محددين (32%)، أو لأن أحد أفراد أسرتهم يتابع الرياضة (23%)، أو أن يكونوا جزءا من المجتمع (13%).
المراهنات في مركز متأخر

تحرض المراهنات في الرياضة عددا قليلا من الأمريكيين على متابعتها، حيث يقول 4% فقط إن السبب الرئيس هو المراهنة على الرياضة. ووجد استطلاع منفصل لمركز بيو للأبحاث، أجري في 2022، أن نحو 1 من كل 5 أمريكيين راهن بأموال على الرياضة في الأشهر الـ12 الماضية.
مرة أخرى، تظهر بعض الاختلافات العمرية في الأسباب التي يقدمها الأشخاص لمتابعة الرياضة.
ومن المرجح أن يقول البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا وأكثر من أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر إن السبب الرئيس وراء متابعتهم الرياضة هو أن أحد أفراد أسرتهم يمارسونها (38% مقابل 16%).
كما أن البالغين الأصغر سنًا هم أيضًا أكثر احتمالية بـ9% من كبار السن ليقولوا إنهم يتابعون الرياضة لتشجيع لاعبين محددين. لكن بالهامش نفسه، يكون كبار السن أكثر احتمالًا من نظرائهم الأصغر سنًا لمتابعة الرياضة من أجل تشجيع فرق معينة.
عشاق الرياضة
يظهر الاستطلاع أن هناك مجموعة فرعية صغيرة من الأمريكيين هم ما يمكن تسميتهم ((المعجبين المتميزين)).
ويقول هؤلاء المشجعون إنهم يتابعون الرياضة بشدة أو عن كثب، ويتحدثون عن الرياضة يوميا على الأقل، و7% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يقعون ضمن هذه الفئة.
يزيد احتمال أن يكون الرجال معجبين بارزين عن النساء بنحو 3 أضعاف (10% مقابل 3%)، ولكن لا توجد فروق حسب العمر أو العرق أو العرق أو المستوى التعليمي.
ويستشهد المشجعون المتميزون والمشجعون غير الرسميين بأسباب مماثلة لمتابعة الألعاب الرياضية. وكما هو الحال بين المشجعين غير الرسميين، فإن السببين الرئيسيين اللذين ذكرهما المشجعون المتميزون لمتابعة الألعاب الرياضية هما تشجيع فريق أو فرق معينة (84%) والترفيه (84%)، ويشمل ذلك المشجعون العاديون أولئك الذين يتابعون الرياضة عن كثب إلى حد ما على الأقل، ولكنهم ليسوا من المعجبين المتميزين.
مع ذلك، من المرجح أن يستشهد المعجبون المميزون تقريبًا بكل الأسباب التي تم طرحها في الاستطلاع مقارنة بالمعجبين العاديين.
السبب الذي يؤدي إلى أكبر فجوة بين المشجعين المتميزين والمشجعين العاديين هو تشجيع لاعب أو لاعبين محددين: نصف المشجعين المتميزين يشيرون إلى هذا كسبب رئيس وراء متابعتهم الرياضة، مقارنة بنحو 3 من كل 10 مشجعين غير رسميين (29%).
-115مليون أمريكي شاهدوا مباراة ((السوبر بول)) في 2023
-92 ألف أمريكي حضروا مباراة لكرة الطائرة للسيدات في الهواء الطلق في نبراسكا أغسطس الماضي
-%62من الأمريكيين يتابعون الرياضات الاحترافية أو الجامعية عن كثب أو لا يتابعونها على الإطلاق
-%21من الأمريكيين يتابعونها عن كثب إلى حد ما
-%16فقط يتابعونها بشدة أو عن كثب
-%63من البالغين في أمريكا يتحدثون عن الرياضة مع الآخرين عدة مرات في الشهر
-%26من البالغين الأمريكين يتحدثون عن الرياضة مرة واحدة في الأسبوع أو عدة مرات في الأسبوع
-%10يتحدثون عن الرياضة مرة واحدة في اليوم أو عدة مرات في اليوم
-%71ممن يتابعون الرياضة يفعلون ذلك لتشجيع فريق أو فرق معينة
-%69من متابعيها يفعلون ذلك للترفيه كسبب رئيس
-%32من متابعيها يفعلون ذلك لتشجيع لاعبين محددين
-%23من متابعيها يفعلون ذلك لأن أحد أفراد أسرتهم يتابع الرياضة
-%13يتابعونها حتى يكونوا جزءا من المجتمع

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