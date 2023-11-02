مشروع تحول الجهات الحكومية أحد ركائز رؤية المملكة 2030

(MENAFN
- Al Watan) أكد نائب سفير الاستحقاق المحاسبي بجامعة نجران أحمد آل يعلاء على أهمية قرار مشروع تحول الجهات الحكومية إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي تطبيقاً للأمر السامي الكريم (13059) وتاريخ 1438/03/16، القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وذلك تحقيقاً لأحد ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية وبرنامج التحول الوطني لتحسين نظام المحاسبة الحكومية وفق استراتيجية ومنهجية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. معلومات مكتملة
كما أوضح آل يعلاء أن المحاسبة على أساس الاستحقاق تساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للمنشآت وتعزيز الرقابة على الايرادات والمصروفات والأصول والالتزامات وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرار.
MENAFN02112023000089011017ID1107364011
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.