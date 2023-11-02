Friday, 03 November 2023 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشروع تحول الجهات الحكومية أحد ركائز رؤية المملكة 2030

11/2/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد نائب سفير الاستحقاق المحاسبي بجامعة نجران أحمد آل يعلاء على أهمية قرار مشروع تحول الجهات الحكومية إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي تطبيقاً للأمر السامي الكريم (13059) وتاريخ 1438/03/16، القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وذلك تحقيقاً لأحد ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية وبرنامج التحول الوطني لتحسين نظام المحاسبة الحكومية وفق استراتيجية ومنهجية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
معلومات مكتملة
كما أوضح آل يعلاء أن المحاسبة على أساس الاستحقاق تساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للمنشآت وتعزيز الرقابة على الايرادات والمصروفات والأصول والالتزامات وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرار.

MENAFN02112023000089011017ID1107364011

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث