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الكلية التطبيقية بجامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في 6 دبلومات

11/2/2023 11:13:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن فتح باب التسجيل في عددٍ من البرامج الأكاديمية لدرجة الدبلوم، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ.
وأتاحت الكلية التقديم على 6 برامج أكاديمية والتي تمنح درجة الدبلوم وهي: برنامج العلاقات العامة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج فن الطهي. بالإضافة إلى عدد من البرامج الأكاديمية بنظام (التعليم عن بُعد)، والتي تضم: برنامج التسويق، وبرنامج البرمجة، وبرنامج المحاسبة.
وتهدف الكلية عبر برامجها الأكاديمية إلى مواكبة المتطلبات المتجددة في سوق العمل، من خلال شراكاتها الفاعلة مع القطاع العام، والخاص، والقطاع غير الربحي؛ للوصول إلى المخرجات المنشودة المتمثلة في تطوير مهارات وقدرات الطالبات، ورفع الكفاءة المهنية لديهن، وتخريج كفاءات نسائية منافسة قادرة على الريادة في مسيرة التنمية الوطنية.
يشار إلى أن التقديم على البرامج الأكاديمية والبرامج التدريبية، يستمر لمدة 12 يوم، ابتداءً من يوم الأحد 5/11/2023م، إلى 16/11/2023م
ويأتي طرح هذه البرامج تماشيًا مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المتمثلة في دعم تعليم المرأة، وتمكينها من المشاركة في بناء الاقتصاد المعرفي، وإنتاج مخرجات تنافسية رائدة في المجالات العلميّة والعمليّة.
للحصول على التفاصيل عن البرامج وآلية التسجيل عبر زيارة الرابط (اضغط هنا ).

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