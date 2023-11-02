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المنتدى الدولي للأمن السيبراني يختتم أعماله بحضور دولي واسع ومشاركين من 120 دولة

11/2/2023 11:13:13 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت مساء اليوم أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي عُقد تحت شعار "رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني"، وسط مشاركة دولية واسعة، وأكثر من 150 متحدثاً دولياً رفيع المستوى، ومشاركين من 120 دولة حول العالم.
وتناول المنتدى على مدى يومين أبرز التوجهات الاستراتيجية والقضايا الحيوية ذات البعد الدولي في الفضاء السيبراني؛ حيث ناقش الشركاء من حول العالم آفاق التعاون، وتوحيد الجهود، وتعظيم استغلال الفرص الواعدة في القطاع، ونقل الخبرات وتوطين القدرات البشرية والفنية.
واستعرض المنتدى عبر 35 جلسة نقاش شارك فيها نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً، إذ تناول مجموعة واسعة من موضوعات الأمن السيبراني ذات الصلة بالجوانب الجيوسياسية والاقتصادية والسلوكية التي تقع ضمن أولويات القطاع العام والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومراكز التفكير والبحث والشركات الكبرى حول العالم.
وشهد المنتدى إطلاق مركز التميز للأنظمة التشغيلية في مجال الأمن السيبراني، بمبادرة تقودها شركة أرامكو السعودية بالشراكة مع عدد من جهات القطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية على المستوى المحلي والدولي، بهدف البحث في تطوير الحلول التي من شأنها الإسهام في تأمين سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة.
كما شهد المنتدى إطلاق مجموعات معرفية متخصصة Knowledge Communities، تهدف إلى إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ونشرها بالتعاون مع الشركات والمنظمات الدولية الرائدة في نطاق عمل كل مجموعة، بالإضافة إلى تحفيز تبادل الرؤى بين أصحاب المصلحة على المستوى الدولي.
كما جرى خلال المنتدى توقيع 4 مذكرات تفاهم بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وعدد من الجهات الإقليمية والدولية للتعاون في مجالات الأمن السيبراني، شملت كلاً من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر، والمديرية الوطنية للأمن السيبراني في رومانيا، والمعهد الوطني الإسباني للأمن السيبراني، والمركز الوطني للأمن السيبراني بدولة الكويت.
ويمثل المنتدى الدولي للأمن السيبراني منصة توحّد الجهود الدولية لإحداث تغيير إيجابي في المجال عبر فتح مجالات الحوار بين القادة وصناع القرار من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث، ويدعم المنتدى النشاط الدولي نحو أمن سيبراني أكثر أماناً واستقراراً وشمولية بما يخدم الاقتصادات والمجتمعات حول العالم.

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