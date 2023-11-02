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511 مليار ريال إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد السعودي

11/2/2023 11:13:13 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير حديث أن يبلغ إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد السعودي بحلول 2030 نحو 511 مليار ريال، ما يعادل 135 مليار دولار أمريكي، وذلك في وقت سيصل فيه إسهامه في الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار خلال الفترة نفسها، وسيعمل به حتى 2025 نحو 97 مليونا، حيث سيكون جزءا من عدد كبير من الأعمال، مسلطا الضوء على تأثير تطبيقات وصناعة الذكاء الاصطناعي على قطاع العلاقات العامة.
وأشار تقرير حديث لمركز الاستشارات الإعلامية 7Worldwide إلى أنه على الرغم من وجود بعض التحديات والمخاوف المتزايدة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة العلاقات العامة، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي حققت كثيرا من الفوائد لممارسي العلاقات العامة، ناصحًا متخصصي العلاقات العامة بمواكبة الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في العالم، وتعلم مهارات استخدام أدواته وبرامجه.
دور الذكاء الاصطناعي في العلاقات العامة
وسلّط التقرير، الذي حمل عنوان ((العلاقات العامة في عصر الذكاء الاصطناعي))، الضوء على كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي صناعة العلاقات العامة، والمزايا والفرص التي يوفرها لهذه الصناعة، والتحديات التي أوجدها، وضرورة استخدام ممارسي العلاقات العامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكيف تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمجال الاقتصاد الرقمي.
ولفت التقرير إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُمكّن من تحسين تجربة المستخدم؛ حيث تنفذ مجموعة متنوعة من المهام مثل: الرد على استفسارات العملاء، وجدولة المواعيد، وإجراء المقابلات؛ مما يتيح الفرصة لممارسي العلاقات العامة للتركيز على المهام الأكثر تحديًا التي تتطلب مشاركة بشرية كبيرة مثل: تطوير الإستراتيجيات، والاتصالات الإعلامية.
مزايا عديدة
وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يقدّم لصناعة العلاقات العامة العديد من المزايا، منها: تحسين الكفاءة والإنتاجية، وتحليل كميات كبيرة من البيانات من أجل تحديد الاتجاهات والأنماط التي تساعد ممارسي العلاقات العامة على فهم جمهورهم بشكل أفضل، ومعرفة شعورهم تجاه منتج أو خدمة أو علامة تجارية؛ مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات فعالة، وإيصال رسائلهم وحملاتهم للجمهور المستهدف في الوقت المناسب، وإتاحة الفرصة لهم لتحسين فعالية التواصل والمشاركة الإعلامية.
كما تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي ممارسي العلاقات العامة على التواصل الفعال مع المؤثرين، وتوفير فرص جديدة للتواصل الشخصي، وتحسين خدمة العملاء عبر برامج روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسوق والأعمال، وتجنب التقلبات التي تضر الشركات.
كتابة المحتوى
وبشأن المحتوى، أكّد التقرير دور تلك التطبيقات في صناعة محتوى العلاقات العامة، وتحسين توصيله إلى الجمهور المستهدف بناءً على البيانات التي جمعتها حول العملاء، وسلوك الشراء والاهتمامات والقنوات والأوقات الأكثر فاعلية؛ للوصول إلى جماهير محددة، لافتًا إلى أن أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمة في كتابة البيانات الصحفية والمنشورات والمدونات تعد داعمًا مفيدًا، إلا أنها ليست متطورة بما يكفي لتحل محل الكتاب البشريين تمامًا حتى الآن.
تحديات ومخاوف
استعرض التقرير بعض التحديات والمخاوف المتزايدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة العلاقات العامة، ومنها: استبدال الروبوتات بالموظفين، وإنشاء محتوى مضلل أو مزيف، وهو ما يؤكد ضرورة التحقق من صحة المحتوى قبل استخدامه أو نشره، وعدم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل غير أخلاقي ومسؤول، ولا سيما في مجالات خصوصية البيانات، والابتكار، وعدم التمييز.
مشهد متغير
وشدّد التقرير على مرونة صناعة العلاقات العامة للتكيف مع الذكاء الاصطناعي كما تكيّفت مع الثورة الرقمية سابقًا، مبينًا أن ممارسي العلاقات العامة أثبتوا قدرتهم على النجاح في مشهد صناعة العلاقات العامة المتطور باستمرار، وأنهم كما استطاعوا مواكبة عصر التحول الرقمي، فإنهم قادرون على تكرار ذلك مع الذكاء الاصطناعي من خلال الاطلاع على أحدث التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وطرق عملها، وكيفية استخدامها في تحسين أعمالهم، وبقائهم في طليعة المجال.
ونصح التقرير ممارسي العلاقات العامة بضرورة تعلم المهارات الجديدة لاستخدام الأدوات والبرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ للاستفادة من مزاياها العديدة في حل المشكلات التي قد تواجههم في المستقبل، بالإضافة إلى مراقبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، خاصة في بيئة تتسم بالمنافسة الشديدة والتجدّد والتغيير المتواصل.
أرقام الذكاء الاصطناعي:
135 مليون دولار الإسهام في الاقتصاد السعودي
15.7 تريليون دولار الإسهام بالاقتصاد العالمي
إضافة 320 مليار دولار إلى اقتصاد الشرق الأوسط
تحديات الذكاء الاصطناعي التي يوجهها قطاع العلاقات العامة:
- حقق العديد من الفوائد وأسهم في تطوير القطاع
- أثار مخاوف بشأن التوظيف
- أثبت أنه ليس بديلا عن البشر
ماذا يحتاج ممارسو العلاقات العامة لمواكبة التطور:
- التعرف على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدخل في مجال عملهم وإتقانها
- تعلم البرامج والمهارات الجديدة التي تجعلهم مواكبين التطورات السريعة في مجالهم.
أبرز القطاعات التي دخل فيها الذكاء الاصطناعي:
التشخيص الطبي
البحث على الإنترنت
تداول الأسهم
المحاكاة المعرفية
الصناعة والروبوتات
التعليم والبحث العلمي
تطيير الطائرات دون طيار

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