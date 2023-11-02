سيمنس هيلثنيرز مصر تبدأ استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال الأشعة الطبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت سيمنس هيلثنيرز، الرائدة عالميًا فى مجال التكنولوجيا الطبية، عن استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال الأشعة وذلك لتقديم قدرات تشخيصية متطورة.
وشاركت سيمنس هيلثنيرز فى المؤتمر الدولى الثانى للأشعة، والذى ينعقد فى الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
وقال عمرو قنديل، العضو المنتدب لشركة سيمنس هيلثنيرز فى مصر والسودان وجيبوتى وإريتريا، إن المشاركة فى المؤتمر تتيح الفرصة لعرض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية المتطورة.
وأكد قنديل التزام سيمنس هيلثنيرز بإحداث ثورة فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر من خلال الشراكة مع وزارة الصحة لتقديم حلول متطورة تعمل على تحسين صحة المرضى.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لمتخصصى الأشعة لمناقشة الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الرعاية الصحية، مع عرض حلول واستراتيجيات لكيفية معالجتها للارتقاء بالمنظومة الصحية.
وتأتى مشاركة سيمنس فى المؤتمر لتعزيز التعاون مع وزارة الصحة بما فيها الدورات التدريبية التى تقدمها أكاديمية سيمنز هيلثينيرز مصر، التى تم تصميمها خصيصًا لتوفير تدريب شامل لمتخصصى الرعاية الصحية المسؤولين عن تشغيل وصيانة معدات التشخيص، مما يزيد من تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية فى المنطقة.
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