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سيمنس هيلثنيرز مصر تبدأ استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال الأشعة الطبية

11/2/2023 11:13:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت سيمنس هيلثنيرز، الرائدة عالميًا فى مجال التكنولوجيا الطبية، عن استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال الأشعة وذلك لتقديم قدرات تشخيصية متطورة.

وشاركت سيمنس هيلثنيرز فى المؤتمر الدولى الثانى للأشعة، والذى ينعقد فى الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وقال عمرو قنديل، العضو المنتدب لشركة سيمنس هيلثنيرز فى مصر والسودان وجيبوتى وإريتريا، إن المشاركة فى المؤتمر تتيح الفرصة لعرض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية المتطورة.

وأكد قنديل التزام سيمنس هيلثنيرز بإحداث ثورة فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر من خلال الشراكة مع وزارة الصحة لتقديم حلول متطورة تعمل على تحسين صحة المرضى.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لمتخصصى الأشعة لمناقشة الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الرعاية الصحية، مع عرض حلول واستراتيجيات لكيفية معالجتها للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وتأتى مشاركة سيمنس فى المؤتمر لتعزيز التعاون مع وزارة الصحة بما فيها الدورات التدريبية التى تقدمها أكاديمية سيمنز هيلثينيرز مصر، التى تم تصميمها خصيصًا لتوفير تدريب شامل لمتخصصى الرعاية الصحية المسؤولين عن تشغيل وصيانة معدات التشخيص، مما يزيد من تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية فى المنطقة.

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