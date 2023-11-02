يلين: الولايات المتحدة لا تسعى إلى الانفصال عن الصين

MENAFN - Al-Borsa News) هدأت وزيرة الخزانة الأمريكية من المخاوف المتزايدة بشأن التجزئة الجيوسياسية للاقتصاد العالمي إلى أطراف تقودها الولايات المتحدة وأخرى تتزعمها الصين، مع تزايد القيود على صادرات التكنولوجيا، في ظل مزاعم الأمن القومي بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت“جانيت يلين” خلال تصريحات معدة نشرتها وزارة الخزانة الخميس، إن الفصل الكامل بين الاقتصادين الأمريكي والصيني غير عملي، خاصة بالنظر إلى تعقيد سلاسل التوريد الآسيوية، والروابط الاقتصادية العميقة مع الصين في منطقة دول تكتل“آبيك”.

وأضافت“يلين”، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إزالة المخاطر، وتنويع علاقاتها الاقتصادية مع الصين، من خلال الاستثمار في التصنيع المحلي، وتعزيز الروابط مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول المحيطين الهندي والهادئ.

واختتمت الوزيرة الأمريكية:” الانفصال الكامل لاقتصاداتنا، أو النهج الذي تُجبر فيه الدول، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على الانحياز إلى أحد الجانبين، سيكون له تداعيات عالمية سلبية كبيرة، وليس لدينا مصلحة في مثل هذا العالم المنقسم”.

وتستعد الإدارة الأمريكية لاستضافة القادة وغيرهم من كبار المسؤولين لدى دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرانسيسكو خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر.