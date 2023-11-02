الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع التفاؤل بقرب انتهاء دورة التشديد النقدى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تداولات الخميس، مع تفاؤل المستثمرين بقرب الوصول لذروة دورة التشديد النقدي، بعد تثبيت بنوك مركزية لأسعار الفائدة على خطى الاحتياطي الفيدرالي.
وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.6% إلى 443.4 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن عشر من أكتوبر.
وارتفع“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.4% عند 7446 نقطة، فيما صعد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 1.5% عند 15143 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 1.85% عند 7060 نقطة.
وثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25% للاجتماع الثاني على التوالي، مع تزايد الأدلة على ضعف الاقتصاد البريطاني وسوق العمل، في حين يتوقع محافظ البنك المركزي“أندرو بيلي”، تراجع التضخم في المملكة المتحدة من 6.7% في سبتمبر إلى أقل من 5% في أكتوبر.
وفي أكبر اقتصادات منطقة اليورو، أوضحت بيانات الوكالة الفيدرالية للتوظيف، ارتفاع معدل البطالة المعدل موسمياً في ألمانيا إلى 5.8% خلال أكتوبر وهو المستوى الأعلى منذ يونيو 2021، من 5.7% في شهري أغسطس وسبتمبر، ليتوافق مع توقعات المحللين.
أرقام
MENAFN02112023000202011048ID1107364005
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.