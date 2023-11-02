الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع التفاؤل بقرب انتهاء دورة التشديد النقدى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تداولات الخميس، مع تفاؤل المستثمرين بقرب الوصول لذروة دورة التشديد النقدي، بعد تثبيت بنوك مركزية لأسعار الفائدة على خطى الاحتياطي الفيدرالي.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.6% إلى 443.4 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن عشر من أكتوبر.

وارتفع“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.4% عند 7446 نقطة، فيما صعد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 1.5% عند 15143 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 1.85% عند 7060 نقطة.

وثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25% للاجتماع الثاني على التوالي، مع تزايد الأدلة على ضعف الاقتصاد البريطاني وسوق العمل، في حين يتوقع محافظ البنك المركزي“أندرو بيلي”، تراجع التضخم في المملكة المتحدة من 6.7% في سبتمبر إلى أقل من 5% في أكتوبر.

وفي أكبر اقتصادات منطقة اليورو، أوضحت بيانات الوكالة الفيدرالية للتوظيف، ارتفاع معدل البطالة المعدل موسمياً في ألمانيا إلى 5.8% خلال أكتوبر وهو المستوى الأعلى منذ يونيو 2021، من 5.7% في شهري أغسطس وسبتمبر، ليتوافق مع توقعات المحللين.

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