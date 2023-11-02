سهم تسلا يتجه نحو تسجيل أعلى وتيرة زيادة يومية فى شهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم“تسلا” خلال تعاملات، اليوم الخميس، متجهًا نحو تسجيل أعلى وتيرة زيادة يومية في شهر، تزامنًا مع مكاسب قوية في قطاع السيارات الكهربائية.
وزادت قيمة السهم بنسبة 5.80% إلى 217.55 دولار، بعدما لامس 219.19 دولار في وقت سابق.
ويتجه السهم لتحقيق مكسبه اليومي الثالث على التوالي، كما أنه سيكون هذا أكبر مكسب ليوم واحد عند الإغلاق منذ ارتفاعه بنسبة 5.9% في الرابع من أكتوبر.
وارتفع السهم الآن بنسبة 9.6% منذ بداية سلسلة المكاسب التي تشهد يومها الثالث، وبدأت بعد أن أغلق السهم عند أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في الثلاثين من أكتوبر والبالغ 197.36 دولار.
وتأتي مكاسب السهم اليوم، بعدما قالت جمعية سيارات الركاب الصينية إن“تسلا” باعت 72.1 ألف سيارة كهربائية مصنعة في الصين خلال أكتوبر، بزيادة 0.6% على أساس سنوي لكن بانخفاض 2.6% على أساس شهري.
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