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سهم تسلا يتجه نحو تسجيل أعلى وتيرة زيادة يومية فى شهر

11/2/2023 11:13:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“تسلا” خلال تعاملات، اليوم الخميس، متجهًا نحو تسجيل أعلى وتيرة زيادة يومية في شهر، تزامنًا مع مكاسب قوية في قطاع السيارات الكهربائية.

وزادت قيمة السهم بنسبة 5.80% إلى 217.55 دولار، بعدما لامس 219.19 دولار في وقت سابق.

ويتجه السهم لتحقيق مكسبه اليومي الثالث على التوالي، كما أنه سيكون هذا أكبر مكسب ليوم واحد عند الإغلاق منذ ارتفاعه بنسبة 5.9% في الرابع من أكتوبر.

وارتفع السهم الآن بنسبة 9.6% منذ بداية سلسلة المكاسب التي تشهد يومها الثالث، وبدأت بعد أن أغلق السهم عند أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في الثلاثين من أكتوبر والبالغ 197.36 دولار.

وتأتي مكاسب السهم اليوم، بعدما قالت جمعية سيارات الركاب الصينية إن“تسلا” باعت 72.1 ألف سيارة كهربائية مصنعة في الصين خلال أكتوبر، بزيادة 0.6% على أساس سنوي لكن بانخفاض 2.6% على أساس شهري.

أرقام

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