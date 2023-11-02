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أسعار الذهب ترتفع عند التسوية مع تراجع مؤشر الدولار

11/2/2023 11:12:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الخميس، مع استيعاب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، وسط الطلب على أصول الملاذ الآمن في ضوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو 6 دولارات عند 1993.5 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال التداولات 1999.20 دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 217 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من أكتوبر، مسجلة أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، في حين تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة غدًا الجمعة.

وعلى خطى الاحتياطي الفيدرالي، ثبتت البنوك المركزية في إنجلترا والنرويج أسعار الفائدة خلال اجتماعات صناع السياسات، مشيرين إلى احتمال زيادتها في وقت لاحق إذا دعت الضرورة لذلك في مواجهتهم للضغوط التضخمية.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.7% عند 106.15 نقطة.

أرقام

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