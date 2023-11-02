أسعار الذهب ترتفع عند التسوية مع تراجع مؤشر الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الخميس، مع استيعاب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، وسط الطلب على أصول الملاذ الآمن في ضوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعند التسوية، زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو 6 دولارات عند 1993.5 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال التداولات 1999.20 دولار.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 217 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من أكتوبر، مسجلة أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، في حين تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة غدًا الجمعة.
وعلى خطى الاحتياطي الفيدرالي، ثبتت البنوك المركزية في إنجلترا والنرويج أسعار الفائدة خلال اجتماعات صناع السياسات، مشيرين إلى احتمال زيادتها في وقت لاحق إذا دعت الضرورة لذلك في مواجهتهم للضغوط التضخمية.
وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.7% عند 106.15 نقطة.
أرقام
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