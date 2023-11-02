الدولار يتجه إلى تسجيل أكبر انخفاض يومى فى شهرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر خسارة له منذ ما يقرب من شهرين، بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة وخفض المتداولين لرهاناتهم رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض مؤشر بلومبرج الفوري للدولار بنسبة 0.55%، متجهًا نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ 11 سبتمبر.
وتراجعت العملة الأمريكية مقابل جميع نظرائها تقريبًا في مجموعة الدول العشر، خلال تعاملات اليوم، وكان الدولار النيوزيلندي في مقدمة الرابحين.
ومع ذلك، لا يزال الدولار مرتفعًا بنسبة 2% تقريبًا في عام 2023، بعد تقدمه في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى في أكثر من عقدين.
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