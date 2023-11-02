الدولار يتجه إلى تسجيل أكبر انخفاض يومى فى شهرين

MENAFN - Al-Borsa News) يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر خسارة له منذ ما يقرب من شهرين، بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة وخفض المتداولين لرهاناتهم رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر بلومبرج الفوري للدولار بنسبة 0.55%، متجهًا نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ 11 سبتمبر.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل جميع نظرائها تقريبًا في مجموعة الدول العشر، خلال تعاملات اليوم، وكان الدولار النيوزيلندي في مقدمة الرابحين.

ومع ذلك، لا يزال الدولار مرتفعًا بنسبة 2% تقريبًا في عام 2023، بعد تقدمه في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى في أكثر من عقدين.

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