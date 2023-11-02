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وزير خارجية النمسا يؤكد ضرورة توسعة الاتحاد الأوروبى شرقًا وجنوبًا

11/2/2023 11:12:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الخميس، أن من مصلحة أوروبا الاستراتيجية أن تضم جيرانها في الشرق والجنوب الشرقي وأن تدمجهم خطوة بخطوة في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية – في تصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر الأوروبي ببرلين – إن المؤتمر ناقش باستفاضة توسيع الاتحاد الأوروبي وأيضًا الوضع الجيوسياسي الحالي خاصة في الشرق الأوسط.

وأوضح أنه في إطار المؤتمر التقى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع وزراء خارجية الدول العشر المشاركة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف شالينبرج أنه على خلفية التحديات الحالية التي تواجه السياسة الخارجية والأمنية، فإن توسيع الاتحاد الأوروبي يشكل الأداة الأكثر فعالية في مواجهة التطورات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن التكامل التدريجي هو أفضل أداة لتوسيع الاتحاد الأوروبي وكل ما يتطلبه الأمر هو الإرادة السياسية.

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