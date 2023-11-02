وزير خارجية النمسا يؤكد ضرورة توسعة الاتحاد الأوروبى شرقًا وجنوبًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الخميس، أن من مصلحة أوروبا الاستراتيجية أن تضم جيرانها في الشرق والجنوب الشرقي وأن تدمجهم خطوة بخطوة في الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية – في تصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر الأوروبي ببرلين – إن المؤتمر ناقش باستفاضة توسيع الاتحاد الأوروبي وأيضًا الوضع الجيوسياسي الحالي خاصة في الشرق الأوسط.
وأوضح أنه في إطار المؤتمر التقى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع وزراء خارجية الدول العشر المشاركة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف شالينبرج أنه على خلفية التحديات الحالية التي تواجه السياسة الخارجية والأمنية، فإن توسيع الاتحاد الأوروبي يشكل الأداة الأكثر فعالية في مواجهة التطورات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن التكامل التدريجي هو أفضل أداة لتوسيع الاتحاد الأوروبي وكل ما يتطلبه الأمر هو الإرادة السياسية.
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