النفط يرتفع 2.5% عند التسوية وينهى سلسلة خسائر امتدت عبر 3 جلسات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات الخميس، مع تراجع مؤشر الدولار إثر تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ما زاد من جاذبية السلعة وعزز من توقعات الطلب على الخام.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 2.6% بما يعادل 2.22 دولار عند 86.85 دولار للبرميل، لينهي سلسلة خسائر امتدت عبر ثلاث جلسات.

وزاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.5% أو 2.02 دولار، ليسجل 82.46 دولار للبرميل، ليحقق أول مكاسبه منذ بداية الأسبوع.

وقال“إد مويا”، كبير محللي الأسواق في“أواندا” لأبحاث السوق:“أصبح تجار الطاقة واثقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من تشديد السياسة النقدية، في ضوء القراءات الأخيرة لسوق العمل الضعيفة”، بحسب“بلومبرج”.

وقالت شركة النفط الروسية“لوك أويل Lukoil”، إنها مددت عقد التطوير والإنتاج لحقلها في العراق لمدة 10 سنوات حتى عام 2045، بهدف مضاعفة إنتاج الخام تدريجيًا إلى 800 ألف برميل يوميًا، حسبما ذكرت“رويترز”.