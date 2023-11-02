النفط يرتفع 2.5% عند التسوية وينهى سلسلة خسائر امتدت عبر 3 جلسات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات الخميس، مع تراجع مؤشر الدولار إثر تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ما زاد من جاذبية السلعة وعزز من توقعات الطلب على الخام.
وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 2.6% بما يعادل 2.22 دولار عند 86.85 دولار للبرميل، لينهي سلسلة خسائر امتدت عبر ثلاث جلسات.
وزاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.5% أو 2.02 دولار، ليسجل 82.46 دولار للبرميل، ليحقق أول مكاسبه منذ بداية الأسبوع.
وقال“إد مويا”، كبير محللي الأسواق في“أواندا” لأبحاث السوق:“أصبح تجار الطاقة واثقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من تشديد السياسة النقدية، في ضوء القراءات الأخيرة لسوق العمل الضعيفة”، بحسب“بلومبرج”.
وقالت شركة النفط الروسية“لوك أويل Lukoil”، إنها مددت عقد التطوير والإنتاج لحقلها في العراق لمدة 10 سنوات حتى عام 2045، بهدف مضاعفة إنتاج الخام تدريجيًا إلى 800 ألف برميل يوميًا، حسبما ذكرت“رويترز”.
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