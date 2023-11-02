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264.7 مليون جنيه صافى أرباح المصرى السعودى - سلامة بنهاية يونيو 2023

11/2/2023 11:12:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة“بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة”، القوائم المالية للشركة عن العام المالى 2022-2023.

وكشفت القوائم المالية للشركة عن ارتفاع صافى أرباح الفترة بعد خصم الضريبة إلى 264.7 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2023، مقارنة بصافى أرباح 3.4 مليون جنيه فى يونيو 2022، بزيادة تتجاوز 261.3 مليون جنيه.

وارتفع إجمالى الأقساط المباشرة إلى 653.8 مليون جنيه فى العام المالى 2022-2023، مقابل 563.3 مليون جنيه، فى العام المالى السابق 2021-2022، بزيادة 90.5 مليون جنيه ونمو 16.1%.

وانخفضت التعويضات التحميلية بنسبة 9% لتصل إلى 217.5 مليون جنيه تقريبا فى نهاية العام المالى 2022-2023، مقابل 239 مليون جنيه تقريبا فى 2021-2022، بانخفاض 21.5 مليون جنيه.

وسجل صافى الدخل من الاستثمارات الحرة نموا بنسبة 129.1% فى العام المالى 2022-2023، ليتجاوز 97.1 مليون جنيه، مقابل 42.4 مليون جنيه فى العام المالى السابق.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة“بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة”، على زيادة رأس المال المدفوع للشركة ليصل إلى 250 مليون جنيه مقابل 241.5 مليون جنيه بزيادة 8.5 مليون جنيه على أن يتم تمويل الزيادة من الأرباح المحققة فى العام المالى 2022-2023.

وقال محمد أحمد الشحى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن النتائج التى تحققت خلال العام المالى الماضى تؤكد نجاح الإدارة التنفيذية فى تجاوز تحديات الاقتصاد العالمى والتى انعكست على اقتصادات أغلب الدول.

وقال محمد عبد المولى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة، إن الشركة تتبع أسس الاكتتاب الفنية السليمة وعدم الانخراط فى منافسات سعرية ضارة التزاما بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

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