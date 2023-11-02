264.7 مليون جنيه صافى أرباح المصرى السعودى - سلامة بنهاية يونيو 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة“بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة”، القوائم المالية للشركة عن العام المالى 2022-2023.
وكشفت القوائم المالية للشركة عن ارتفاع صافى أرباح الفترة بعد خصم الضريبة إلى 264.7 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2023، مقارنة بصافى أرباح 3.4 مليون جنيه فى يونيو 2022، بزيادة تتجاوز 261.3 مليون جنيه.
وارتفع إجمالى الأقساط المباشرة إلى 653.8 مليون جنيه فى العام المالى 2022-2023، مقابل 563.3 مليون جنيه، فى العام المالى السابق 2021-2022، بزيادة 90.5 مليون جنيه ونمو 16.1%.
وانخفضت التعويضات التحميلية بنسبة 9% لتصل إلى 217.5 مليون جنيه تقريبا فى نهاية العام المالى 2022-2023، مقابل 239 مليون جنيه تقريبا فى 2021-2022، بانخفاض 21.5 مليون جنيه.
وسجل صافى الدخل من الاستثمارات الحرة نموا بنسبة 129.1% فى العام المالى 2022-2023، ليتجاوز 97.1 مليون جنيه، مقابل 42.4 مليون جنيه فى العام المالى السابق.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة“بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة”، على زيادة رأس المال المدفوع للشركة ليصل إلى 250 مليون جنيه مقابل 241.5 مليون جنيه بزيادة 8.5 مليون جنيه على أن يتم تمويل الزيادة من الأرباح المحققة فى العام المالى 2022-2023.
وقال محمد أحمد الشحى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن النتائج التى تحققت خلال العام المالى الماضى تؤكد نجاح الإدارة التنفيذية فى تجاوز تحديات الاقتصاد العالمى والتى انعكست على اقتصادات أغلب الدول.
وقال محمد عبد المولى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة، إن الشركة تتبع أسس الاكتتاب الفنية السليمة وعدم الانخراط فى منافسات سعرية ضارة التزاما بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
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