ارتفاع أرباح فيرارى بنسبة 37% خلال الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت شركة“فيراري- Ferrari”، الخميس، توقعاتها للأداء المالي خلال العام بأكمله، بعدما سجلت نتائج قوية في الربع الثالث حيث عززت شحنات الطرازات ذات الإصدار المحدود من أرباحها.
وارتفع سهم الشركة المتداول في بورصة ميلان تحت الرمز“RACE” بنسبة 5.60% إلى 303.3 يورو في ختام تداولات الخميس، مسجلًا أقوى ارتفاع منذ بداية مايو على الأقل.
وارتفعت الأرباح خلال الربع الثالث بنسبة 37% لتصل إلى 595 مليون يورو (632 مليون دولار)، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 560.8 مليون يورو، ووصلت المبيعات إلى 1.54 مليار يورو، متجاوزة التوقعات البالغة 1.47 مليار يورو.
وتتوقع الشركة الآن أن تصل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى 2.25 مليار يورو على الأقل، ارتفاعًا من التقدير السابق الذي يصل إلى 2.22 مليار يورو، وفقًا لبيان صدر الخميس.
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