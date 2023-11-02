ارتفاع أرباح فيرارى بنسبة 37% خلال الربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركة“فيراري- Ferrari”، الخميس، توقعاتها للأداء المالي خلال العام بأكمله، بعدما سجلت نتائج قوية في الربع الثالث حيث عززت شحنات الطرازات ذات الإصدار المحدود من أرباحها.

وارتفع سهم الشركة المتداول في بورصة ميلان تحت الرمز“RACE” بنسبة 5.60% إلى 303.3 يورو في ختام تداولات الخميس، مسجلًا أقوى ارتفاع منذ بداية مايو على الأقل.

وارتفعت الأرباح خلال الربع الثالث بنسبة 37% لتصل إلى 595 مليون يورو (632 مليون دولار)، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 560.8 مليون يورو، ووصلت المبيعات إلى 1.54 مليار يورو، متجاوزة التوقعات البالغة 1.47 مليار يورو.

وتتوقع الشركة الآن أن تصل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى 2.25 مليار يورو على الأقل، ارتفاعًا من التقدير السابق الذي يصل إلى 2.22 مليار يورو، وفقًا لبيان صدر الخميس.