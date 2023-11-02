فورد تقترض 2.75 مليار دولار من سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية

MENAFN - Al-Borsa News) لجأت شركة“فورد موتور” الخميس إلى سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية، بعد عودتها بين مصاف الشركات الأمريكية الكبرى، بحسب تقرير.

ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، أصدرت صانعة السيارات الأمريكية (نيويورك: F)، سندات بقيمة 2.75 مليار دولار، عبر شريحتين، ويشرف على الصفقة بنوك ومؤسسات مالية، على رأسها،“بنك أوف أمريكا”، و”سيتي جروب”، و”جيه بي مورجان”.

وذكرت المصادر، أن الشريحة الأطول هي لأجل 10 سنوات، ومن المتوقع أن تحقق عائدًا إضافيا يبلغ 2.45 نقطة مئوية فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وكانت محادثات التسعير الأولية عند 2.85 نقطة مئوية.

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني“ستاندرد آند بورز جلوبال”، من تصنيف الشركة التي يقع مقرها في ولاية ميتشجان إلى“ب ب ب –” من“ب ب +” هذا الأسبوع، ما يعني عودة صانعة السيارات للدرجة الاستثمارية بعد تخفيض تصنيفها إلى درجة المخاطرة في عام 2020.

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