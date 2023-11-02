فورد تقترض 2.75 مليار دولار من سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
لجأت شركة“فورد موتور” الخميس إلى سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية، بعد عودتها بين مصاف الشركات الأمريكية الكبرى، بحسب تقرير.
ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، أصدرت صانعة السيارات الأمريكية (نيويورك: F)، سندات بقيمة 2.75 مليار دولار، عبر شريحتين، ويشرف على الصفقة بنوك ومؤسسات مالية، على رأسها،“بنك أوف أمريكا”، و”سيتي جروب”، و”جيه بي مورجان”.
وذكرت المصادر، أن الشريحة الأطول هي لأجل 10 سنوات، ومن المتوقع أن تحقق عائدًا إضافيا يبلغ 2.45 نقطة مئوية فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وكانت محادثات التسعير الأولية عند 2.85 نقطة مئوية.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني“ستاندرد آند بورز جلوبال”، من تصنيف الشركة التي يقع مقرها في ولاية ميتشجان إلى“ب ب ب –” من“ب ب +” هذا الأسبوع، ما يعني عودة صانعة السيارات للدرجة الاستثمارية بعد تخفيض تصنيفها إلى درجة المخاطرة في عام 2020.
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