الحكومة ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه، مع تثبيت سعر السولار، على أن يطبق القرار فى الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة.

وارتفع سعر بنزين 80 إلى 10جنيهات للتر، وبنزين 92 إلى 11.5 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 12.5 جنيه للتر.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية مطلع كل 3 أشهر لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالسعر العالمى، وتقوم بتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فى مصر بشكل ربع سنوى.

وتعتمد آلية عمل اللجنة فى ربط أسعار المنتجات البترولية فى مصر بالسوق العالمى على عدة عناصر تتضمن: سعر صرف الدولار، وأسعار الخام عالميًا، وسعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى بشكل عادل.