الحكومة ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه، مع تثبيت سعر السولار، على أن يطبق القرار فى الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة.
وارتفع سعر بنزين 80 إلى 10جنيهات للتر، وبنزين 92 إلى 11.5 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 12.5 جنيه للتر.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية مطلع كل 3 أشهر لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالسعر العالمى، وتقوم بتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فى مصر بشكل ربع سنوى.
وتعتمد آلية عمل اللجنة فى ربط أسعار المنتجات البترولية فى مصر بالسوق العالمى على عدة عناصر تتضمن: سعر صرف الدولار، وأسعار الخام عالميًا، وسعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى بشكل عادل.
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