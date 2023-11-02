المغرب تمنح جائزة للمبادرات الخاصة بحماية المياه ومصادرها

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – مُدِدَ باب التسجيل في مبادرة المملكة المغربية ومجلس المياه العالمي (جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء) لغاية الـ 15 من كانون الأول/ديسمبر. حيث كان التاريخ المبدئي للتسجيل في 31 تشرين الأول/أكتوبر. وتكرم هذه الجائزة كل ثلاثة سنوات مبادرات تهدف للحفاظ على المياه. وسيتم الإعلان عن الفائز بهذه الجائزة في 18أيار/مايو 2024 في جزيرة بالي في اندونيسيا وذلك في حفل خاص خلال المنتدى العالمي للمياه.
تمنح هذه الجائزة لأشخاص مستقلين أو لمجموعة من الأشخاص من القطاعين العام والخاص، وللمؤسسات والمنظمات التي تروج لحماية الموارد المائية والحفاظ عليها وتحث على إدارة استهلاك المياه وإعادة استخدامها واللتان تساهمان في زيادة الوعي والإدارك لدى الناس حول تحديات استهلاك وحماية وهدر المياه.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الجهة المنظمة للجائزة, على المرشحين التقدم بطلباتهم من خلال الموقع الالكتروني وإرسال الوثائق الثبوتية إلى الهيئة المنظمة لجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء. هذه الوثائق التي تثبت انجازاتهم في سياق موضوع هذه الدورة:” تأمين الموارد المائية لضمان السيادة الغذائية والازدهار المشترك“.
إن هذه النسخة هي الدورة الثامنة لهذه الجائزة, حيث أقيمت حفلات التكريم في كل من طوكيو (2003) المكسيك (2006) واسطنبول (2009) ومارسيل (2012) و Daegu-Gyeongbuk (2015) وبرازيليا (2018) وداكار(2022). علماً بأن المؤسسات التي فازت بهذه الجائزة هي: جيرسون كيلمان, محمود أبو زيد وتوكيل جونتش كلاوزين ووعبد اللطيف يوسف الحمد و مرصد صحارة والساحل (OSS) و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة تطوير نهر السنغال (OMVS).
الصورة المستخدمة هي صورة توضيحية فقط
MENAFN02112023000213011057ID1107363979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.