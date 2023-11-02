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المغرب تمنح جائزة للمبادرات الخاصة بحماية المياه ومصادرها

11/2/2023 11:08:09 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação

ساو باولو – مُدِدَ باب التسجيل في مبادرة المملكة المغربية ومجلس المياه العالمي (جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء) لغاية الـ 15 من كانون الأول/ديسمبر. حيث كان التاريخ المبدئي للتسجيل في 31 تشرين الأول/أكتوبر. وتكرم هذه الجائزة كل ثلاثة سنوات مبادرات تهدف للحفاظ على المياه. وسيتم الإعلان عن الفائز بهذه الجائزة في 18أيار/مايو 2024 في جزيرة بالي في اندونيسيا وذلك في حفل خاص خلال المنتدى العالمي للمياه.

تمنح هذه الجائزة لأشخاص مستقلين أو لمجموعة من الأشخاص من القطاعين العام والخاص، وللمؤسسات والمنظمات التي تروج لحماية الموارد المائية والحفاظ عليها وتحث على إدارة استهلاك المياه وإعادة استخدامها واللتان تساهمان في زيادة الوعي والإدارك لدى الناس حول تحديات استهلاك وحماية وهدر المياه.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الجهة المنظمة للجائزة, على المرشحين التقدم بطلباتهم من خلال الموقع الالكتروني وإرسال الوثائق الثبوتية إلى الهيئة المنظمة لجائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء. هذه الوثائق التي تثبت انجازاتهم في سياق موضوع هذه الدورة:” تأمين الموارد المائية لضمان السيادة الغذائية والازدهار المشترك“.

إن هذه النسخة هي الدورة الثامنة لهذه الجائزة, حيث أقيمت حفلات التكريم في كل من طوكيو (2003) المكسيك (2006) واسطنبول (2009) ومارسيل (2012) و Daegu-Gyeongbuk (2015) وبرازيليا (2018) وداكار(2022). علماً بأن المؤسسات التي فازت بهذه الجائزة هي: جيرسون كيلمان, محمود أبو زيد وتوكيل جونتش كلاوزين ووعبد اللطيف يوسف الحمد و مرصد صحارة والساحل (OSS) و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة تطوير نهر السنغال (OMVS).

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