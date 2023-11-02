العلاقات الخارجية البرازيلية: الأولوية لإفريقيا في عام 2024

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – أفاد المستشار الخاص للشؤون الدولية في رئاسة الجمهورية البرازيلية وزير الخارجية السابق سيلسو أمورين (في الصورة أعلاه) يوم الثلاثاء (31) إن السياسة الخارجية البرازيلية ستعطي الأولوية لإفريقيا في عام 2024، علمًا أنه تحدث في افتتاحية المنتدى البرازيلي الإفريقي الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء (01) في مدينة ساو باولو وينظمه المعهد البرازيلي الإفريقي.

وتوجه للحاضرين في المنتدى قائلًا:“أسمح لنفسي أن أقول بالنيابة عنه لا متحدثًا باسمه إن إفريقيا ستكون في العام المقبل على رأس أولويات السياسة الخارجية البرازيلية”، في إشارة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

أمورين في صورة تجمعه مع المشاركين في المنتدى

ووفقًا لأمويرن فقد شهد عام 2023 عودة البرازيل إلى الساحة العالمية بعد مشاركة الرئيس لولا في الكثير من الفعاليات الدولية وتعزيز التكامل مع أميركا الجنوبية والحضور بقوة في أميركا اللاتينية، وأضاف:“إنني على يقين أن العام المقبل سيشهد اهتمامًا متزايدًا (بإفريقيا). هذه هي الرسالة التي أنقلها إليكم من الرئيس لولا في ما يخص إفريقيا”.

وفي الوقت نفسه دعا أمورين إلى بلورة نمط جديد في العلاقة مع القارة الإفريقية مشيرًا إلى أنه“من اليوم فصاعدًا يجب أن نأخذ في الحسبان أن تعاوننا مع إفريقيا لا ينبغي أن ينحصر على الرؤية الإيجابية التي كانت تحمل في طياتها نوعًا من الرعاية لكيفية مساعدة البرازيل للدول الإفريقية، بل يجب أن نوسع دائرة هذه الرؤية وندرك أن إفريقيا قارة في طور النمو”.

كما ذكر أمورين إن التعاون لا يشمل المساهمة في التنمية الإفريقية فحسب بل يتعداه إلى التنمية المشتركة، موضحًا إنه“بإمكان رجال الأعمال البرازيليين والأفارقة وغيرهم العمل معًا في نهاية المطاف”، مشيرًا إلى إمكانات التعاون المتاحة في مجالات الزراعة والذكاء الاصطناعي والمناخ والغابات.

وأضاف وزير الخارجية السابق إن مكافحة عدم المساواة، وهي المسألة التي وضعها الرئيس لولا على جدول أعماله في مجموعة العشرين، يجب أن تشمل التقارب بين البرازيل وإفريقيا، مشيرًا إلى أن إحدى أكبر المشكلات التي تقف في وجه تقدم العلاقة بين البرازيل والقارة الإفريقية تكمن في الربط الجوي، واقترح أن تتخذ شركات جوية من الشرق الأوسط، كالشركة الإماراتية على سبيل المثال لا الحصر، من غرب إفريقيا محطة توقف قبل متابعة رحلاتها إلى البرازيل.

جواو بوسكو افتتح المنتدى البرازيلي الإفريقي

كذلك أشار الدبلوماسي إلى أهمية إقامة فعاليات مثل المنتدى البرازيلي الإفريقي في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البشرية، وذكر إن وزير الخارجية ماورو فييرا كان حاضرًا في نيويورك يوم الثلاثاء (31) في محاولة منه للحصول على موافقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصراع الدائر في الشرق الأوسط، موضحًا إن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن الأشخاص الذين يعانون جراء الصراع في المنطقة فحسب، بل يتعلق أيضًا بالأمم المتحدة نفسها، وأضاف“من المقلق جدًا رؤية الأمم المتحدة في هذا الموضع الضعيف”.

كما التقى أمورين مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان في مركز الفعاليات في مركز التجارة العالمي الذي يستضيف المنتدى.

وسيتحدث آل نهيان في افتتاحية اليوم الثاني من المنتدى، وقال أمورين للصحافة حول اللقاء بينهما:“إننا نكتشف إمكانات هائلة لتطوير هذه الشراكة”.

وتعقيبًا على ذلك تحدث أمورين عن الرغبة ببناء تعاون ثلاثي الأطراف مع الإمارات العربية المتحدة، فقد ثبُت في مناسبات عدة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة بالتعاون بين البرازيل وإفريقيا والأمارات، وأفاد وزير الخارجية السابق إنه“في الكثير من المرات قد تتوفر الفكرة لكن يفتقر صاحبها للموارد، أو قد تتوفر الموارد ولكن ينقصها التكنولوجيا، ومن هنا تبرز أهمية هذا المزيج الثلاثي”.

وكان في استقبال أمورين في المنتدى رئيس المعهد البرازيلي الإفريقي جواو بوسكو مونتي الذي افتتح الفعالية. ودعا بوسكو البرازيليين إلى تقدير مقدرات المقلب الثاني من الأطلسي ورؤية الآفاق الشاسعة وقدرة إفريقيا على التبادل، وأفاد إن“الزعماء الأفارقة حريصون أشد الحرص اليوم على إقامة الأعمال التجارية مع البرازيل، ونحن على قناعة تامة إن الزمن مؤاتٍ”.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى

إيزاورا دانيال/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية إيزاورا دانيال/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية إيزاورا دانيال/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية