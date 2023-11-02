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شركات الطيران والمطارات الأكثر ملاءمة لسفر العائلات بالعالم

11/2/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدرت الخطوط الجوية اليابانية «جابان إيرلاينز» قائمة أفضل شركات الطيران من حيث وسائل الراحة المناسبة للعائلات على مستوى العالم والتي قدمها موقع السفر «ذا فاميلي فاكيشن جايد»، لكنها خسرت نقطة واحدة في التصنيف بسبب الرسوم الإضافية التي تفرضها على الرضع.
وتعادلت الخطوط الجوية الكورية وخطوط «هاينان» الجوية الصينية في المركز الثاني، رغم أن الشركتين لا توفران إمكانية اختيار المقاعد مجانا وتفرض رسوما على الرضع، لكنهما تقدمان أولوية الصعود على متن الطائرة للعائلات وتقدم وجبات للأطفال ووسائل ترفيه وأسرة.
وبشكل عام، هيمنت شركات الطيران الآسيوية على قائمة الشركات الأكثر ملاءمة للعائلات التي تضم 11 شركة، لأن ثمانيا منها يقع مقرها في آسيا.
واعتمدت القائمة على مراجعة 34 شركة طيران اعتبارا من فبراير هذا العام من حيث عوامل تشمل راحة المقاعد، وحرية اختيار المقاعد، والصعود المسبق للعائلات، هذا، وتوفر كل الشركات الإحدى عشرة التي شملتها القائمة وجبات للأطفال وترفيها مجانيا لهم.
وأوضح الموقع أنه أجرى ذلك التصنيف ـ الذي يشمل المطارات أيضا ـ لأن السفر مع الأطفال يعد أمرا مرهقا بدءا من حمل أمتعة إضافية مع عربات الأطفال وحتى تأخير الرحلات الجوية والتغيرات غير المتوقعة في خطة السفر، وقد يشعر الأطفال بالملل والقلق، فضلا عن الضغوط الناتجة عن التعامل مع العديد من الإجراءات وجوازات السفر في المطارات لذلك قد يصبح الأمر مرهقا تماما للوالدين.
وفيما يلي قائمة شركات الطيران الأكثر ملاءمة للعائلات حول العالم في 2023 وهي كالتالي: الخطوط الجوية اليابانية، كوريان إير، هينان إيرلاينز، كانتاس، تشاينا ساوثرن إيرلاينز، الخطوط السنغافورية، تشاينا إيسترن إيرلاينز، إيفا إير، خطوط هاواي الجوية ولوفتهانزا وإيه إن إيه أول نيبون إيروايز.
كما أجرى الموقع تحليلا أيضا عن أفضل المطارات الملائمة لسفر العائلات، وصنفها من حيث وقت مغادرة الرحلات الجوية في الوقت المحدد، ومعدل إلغاء الرحلات، ومدى توافر خدمة الواي فاي غير المحدودة، وتوافر أماكن تناول الطعام والأنشطة الممكن القيام بها.
وتعادل مطار «مكسيكو سيتي خواريز إنترناشونال» المكسيسكي والأميركي «جون إف كينيدي الدولي» في صدارة الترتيب، بسبب معدلات إلغاء الرحلات الجوية المنخفضة، ووسائل الراحة المتوافرة، وخدمة الاتصال بالإنترنت «واي فاي» مجانية غير محدودة.
في حين اعتبر مطار «جيمبو الدولي» في كوريا الجنوبية الأقل ملاءمة للعائلات بسبب نقص وسائل الترفيه والمطاعم وخدمة الواي فاي المجانية.
وفيما يلي قائمة المطارات الأكثر ملاءمة للعائلات حول العالم في 2023 وهي كالتالي: مكسيكو سيتي خواريز إنترناشونال في المكسيك، جون إف كينيدي الدولي في الولايات المتحدة، وأوهير الدولي بالولايات المتحدة، وفيلادلفيا الدولي في الولايات المتحدة، ومينابوليس سانت. بول إنترناشونال في الولايات المتحدة، وفرانكفورت الدولي في المانيـــا، وتورونتــو بيرسون الدولي في كندا وسوكارنو هاتا الدولي في إندونيسيا والدورادو الدولي في كولومبيا وشانغي في سنغافورة وفوكاكا في اليابان.

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