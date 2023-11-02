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ترقية ونقل 27 رئيس فريق في نفط الكويت

11/2/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان تعميما يقضي بعمل تغييرات تنظيمية شملت ترقية وتدوير ونقل 27 من رؤساء الفرق.
وجاء في التعميم الذي سيتم العمل به اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 5 نوفمبر الجاري، تعيين جلال محمد دشتي رئيسا لفريق عمل التقييم الاستكشافي البحري، ويعين أحمد عبدالرحمن محمد رئيسا لفريق عمل عمليات التنقيب، ويصبح بدر محمد العجمي رئيسا لفريق عمل التقييم الاستكشافي 11.
وبالنسبة لمجموعة الاستكشافات الجديدة، أصبحت تهاني يوسف الرشيدي رئيسا لفريق عمل إدارة الموارد الهيدروكربونية الجديدة، ويعين أنس منصور الركيبي رئيسا لفريق عمل تطوير المكامن، وتعين ضحى محمد الخالد رئيسا لفريق عمل هندسة الإنتاج، ويصبح محمد عبدالله البحر رئيسا لفريق عمل التعاون الاستراتيجي والعقود.
أما مديرية شمال الكويت (فريق عمل إدارة الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية)، فأصبح عبيد منسي الشمري رئيسا لفريق عمل إدارة الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية (شمال الكويت). وبالنسبة لمجموعة تطوير الحقول (شمال الكويت)، أصبح سعود محمد الحداد رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (الصابرية)، وتم تعيين محمد فلاح عبدالرحيم رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول الجديدة/ بحرة (شمال الكويت)، وأصبح داوود سليمان كمال رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية (شمال الكويت)، ويعين حمد سالم الرشيدي رئيسا لفريق عمل التكامل والريادة (شمال الكويت).
وبالنسبة لمجموعة تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت)، يعين خالد عبدالسلام الدهيم رئيسا لفريق عمل تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت)، ويصبح مجدي عبدالله المطوع رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية (النفط الثقيل)، ويكون المذكوران أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت).
أما مديرية الغاز والبيئة: (مجموعة تطوير حقول الغاز)، فتم تعيين أفراح صالح العجمي رئيسا لفريق عمل دراسات تطوير حقول الغاز، ويعين نواف خلف العنزي رئيسا لفريق عمل التكامل والريادة (الغاز)، وأصبح يحيى أحمد حسن رئيسا لفريق عمل تطوير حقول الغاز الجوراسية.
وجاء في التعميم أن مديرية جنوب وشرق الكويت (مجموعة تطوير الحقول جنوب وشرق الكويت) انه تم تعيين عبدالله سالم وطبان رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (جنوب الكويت)، وتعيين حسين هاشم شبر رئيسا لفريق عمل التكامل والريادة (جنوب وشرق الكويت).
وفي مديرية التخطيط والابتكار (مجموعة تكامل الإنتاج) تم تعيين أحمد فاروق العوضي رئيسا لفريق عمل متابعة تطوير المكامن، وبالنسبة لمجموعة الابتكار والتكنولوجيا يعين فهد زيد المطيري رئيسا لفريق عمل تعزيز استخراج الموارد الهيدروكربونية.
كما في مديرية غرب الكويت (مجموعة تطوير الحقول غرب الكويت) أصبح جاسم محمد المنصور رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (أم قدير)، ويعين علي عبدالله العازمي رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (المناقيش)، وتعين أبرار اسماعيل القطان رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية (غرب الكويت)، ويعين عبدالله ابراهيم بوعيده رئيسا لفريق عمل التكامل والريادة (غرب الكويت).
وبالنسبة لمجموعة مساندة العمليات (التصدير والبحرية) أصبح محمد عبدالله التميمي كبير اختصاصيين، وأصبح عبد الكريم حجر المطيري رئيسا لفريق عمل مساندة الصيانة والاعتمادية للتصدير.
وبالنسبة لمجموعة عمليات التصدير يعين رئيس فريق عمل الخدمات الفنية للتصدير في وقت لاحق.

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