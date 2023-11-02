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بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة أسوة بـالفيدرالي

11/2/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قررت بنوك مركزية خليجية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أسوة بتحركات الفيدرالي الأميركي الذي ثبت الفائدة.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مساء يوم الأربعاء الماضي، معدل فائدته الرئيسية في نطاق 5.25% و5.5% دون تغيير، وهي عند أعلى مستوى منذ 22 عاما. وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%. كما قرر مصرف قطر المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) عند 5.75% و6.25% و6% على التوالي. وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية. وكان رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، قد قال إن الفيدرالي يتحرك بحذر، ولا يفكر بخفض الفائدة حاليا بينما يستهدف الوصول بالتضخم إلى 2%. وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي: «الوصول إلى أهداف التضخم مازال أمامه طريق طويل». وأوضح أن بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى البداية حتى نثق بأن التضخم يتجه للانخفاض بشكل مستدام نحو الهدف المنشود.

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