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الكويت تخفض صادرات زيت الوقود 30%

11/2/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت نشرة أويل آند غاز أن الكويت شهدت انخفاضا في صادراتها من زيت الوقود خلال شهر أكتوبر الماضي، وقالت النشرة انه وفقا لمصادر تجارية ومحللين، فقد انخفضت الصادرات الكويتية في الشهر المذكور بأكثر من 30% مقارنة بالشهر الذي سبقه، بعد ارتفاع قياسي في سبتمبر، وعزت النشرة انخفاض الصادرات في المقام الأول إلى تحويل الإمدادات نحو توليد الطاقة المحلية.
وكشفت بيانات من شركة كبلر المتخصصة في تتبع بيانات الشحن والسفن أن صادرات زيت الوقود الكويتية انخفضت إلى 490 ألف طن متري (104 آلاف برميل يوميا) في أكتوبر، بانخفاض عن أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغ 720 ألف طن في سبتمبر، وكان هذا التراجع مدفوعا بانخفاض كميات زيت الوقود منخفض الكبريت (VLSFO) والذي يستخدم عادة في تشغيل السفن وتوليد الكهرباء، ولاحظت النشرة انه كان لانخفاض الصادرات الكويتية تأثير ملحوظ على أسعار الوقود منخفض الكبريت في الأسواق الآسيوية.

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