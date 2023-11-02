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172 مليون دينار مكاسب البورصة الأسبوعية بعودة الزخم

11/2/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
استعادت بورصة الكويت توازنها بنهاية التعاملات الأسبوعية من خلال العودة لتحقيق المكاسب على مستوى المؤشرات والمتغيرات، مدفوعة بعمليات شراء وتجميع على العديد من الأسهم بالسوق الأول، وذلك بعد ان تعرض السوق الأسبوع الماضي لخسائر لافتة جراء التوسع في عمليات البيع.
وشهدت جلسات الأسبوع الجاري وخاصة يومي الاثنين والثلاثاء مكاسب لافتة على مستوى القيمة السوقية من خلال عودة الزخم الشرائي على الأسهم القيادية، لينهي الأسبوع تعاملاته على مكاسب باستثناء مؤشر السوق الرئيسي الذي تعرض كثير من أسهمه للبيع، فيما شجعت الأسعار المتراجعة للعديد من الأسهم القيادية على الشراء في محاولة لاقتناص الفرص المتاحة وبناء مراكز استثمارية جديدة. ودعم أداء البورصة الإيجابي خلال الأسبوع، استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة تدور في فلك الـ 90 دولارا للبرميل رغم التراجع الأخير في الأسعار بالسوق العالمي، كما دعم أداء البورصة ايضا استمرار توالي إفصاحات الشركات المدرجة عن النتائج المالية للأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي والتي تبشر بنتائج ختامية جيدة للعام المالي الحالي. وبانتهاء التعاملات الأسبوعية، حققت القيمة السوقية مكاسب بنسبة 0.4% من خلال إضافة نحو 172 مليون دينار، إذ أنهت البورصة تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع والقيمة السوقية عند 38.668 مليار دينار ارتفاعا من 38.496 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.
وشهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 5.5% بمحصلة أسبوعية 218 مليون دينار بمتوسط يومي ارتفع لـ 43 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من 207 ملايين دينار في الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 41.5 مليون دينار، وكانت الأسهم القيادية في صدارتها «بيتك» و«الوطني» الأكثر استحواذا على السيولة.
كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 14%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 723 مليون سهم مقابل 634 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في أداء المؤشرات، وذلك من خلال ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.3% محققا 91 نقطة ارتفاعا ليصل إلى 7171 نقطة من 7080 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.6% خاسرا 142 نقطة ليصل إلى 5320 نقطة انخفاضا من 5462 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.4% بمكاسب 29 نقطة ليصل إلى 6533 نقطة ارتفاعا من 6504 نقطة. وفي سياق آخر، استمر تراجع قيمة ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول بنسبة 1.7% ببلوغها 4.64 مليارات دينار وفقا لبيانــات البورصــة بتاريــخ 1 الجــاري، وذلــــك مقارنـــة بـ 4.72 مليارات دينار الأسبوع الماضي، كما استمر تحفظ الأجانب وهو ما ظهر من خلال الإبقاء على نسب تملكهم في أسهم 17 شركة وبنكا، فيما قلصوا نسب الملكيات في أسهم 9 شركات، وتم رفعها في أسهم 5 شركات.

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