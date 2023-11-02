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ضمان تحسن مناخ الاستثمار في الأردن

11/2/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تحسن نسبي لمناخ الاستثمار في الأردن بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة خلال العام 2022 والتي أثمرت تحقيق نمو قياسي في تدفقات ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بنسبة وصلت إلى 83%. وذكر المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح في كلمته التي قدمها إلى المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب (مرام 20) في العاصمة الأردنية عمان، أنه وفق رصد المؤسسة السنوي، فقد شهد الأردن استقرارا نسبيا في التصنيف السيادي، ما بين BB وB بمستوياته المختلفة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الرئيسية في العالم مع تباين النظرة المستقبلية ما بين مستقرة وسلبية وإيجابية. كما شهد متوسط ترتيب المملكة عالميا وعربيا تحسنا في المجمل في مؤشرات تقييم مخاطر الدولة الصادرة عن الوكالات الدولية المتخصصة.

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