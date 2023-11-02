عقارات الكويت تحقق 9 9 ملايين دينار أرباحا في 9 أشهر



إبراهيم الذربان: الشركة تواصل تحقيق نمو إيجابي لتحقيق عوائد تعزز القيمة للمساهمين طلال البحر: مستمرون في تطبيق إستراتيجية تنمية وتنويع استثماراتنا العقارية المميزة

أعلن مجلس إدارة شركة عقارات الكويت عن النتائج المالية للشركة للتسعة أشهر من عام 2023، وأظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحا بلغت 9.9 ملايين دينار خلال الفترة، مقارنة بـ 5.6 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام 2022 وارتفعت ربحية السهم إلى 10.8 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بـ 6.16 فلوس للسهم الواحد للفترة ذاتها من العام الماضي، وقد شهد صافي الأرباح زيادة بنسبة 76% وارتفعت إيرادات التأجيرية بنسبة 6% لتصل إلى 21.2 مليون دينار، مقارنة بـ 20.1 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.وفي الربع الثالث من العام، حققت شركة عقارات الكويت صافي أرباح بقيمة 2.3 مليون دينار، وربحية ما يعادل 2.48 فلس للسهم الواحد، زيادة بنسبة 148% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022. كذلك، نمت الإيرادات التأجيرية بنسبة 4% لتصل إلى 6.5 ملايين دينار، وبلغت موجودات الشركة 379.2 مليون دينار، زيادة بنسبة 7% مقارنة بـ 354.5 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الماضي».وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة عقارات الكويت إبراهيم صالح الذربان: «تواصل شركة عقارات تحقيق نمو إيجابي ومستمر، إن أداءنا السنوي حتى الآن هو انعكاس لمحافظنا واستثماراتنا العقارية المتنامية والمتميزة التي تحقق عوائد وتعزز القيمة لمساهمينا».وأضاف: «يأتي هذا الأداء نتيجة مواصلة الشركة تنفيذ استراتيجية استثماراتها العقارية التي ترتكز على تنويع وتوسيع محفظتها المدرة للدخل، بالإضافة إلى استكشاف فرص استثمارية ذات العوائد المغرية في الأسواق الناضجة وذلك للتخفيف المخاطر».من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي طلال جاسم البحر: «سعداء بهذه النتائج الإيجابية. في الكويت، وقعت الشركة مؤخرا مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية مع شركة سنام العقارية لإطلاق منتجات عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لإدارة محفظة عقارية متنوعة ذات عوائد مجزية تسمح بتوزيع أرباح دورية للمساهمين. كما افتتحت فندق الرقعي تاور، وتعمل الشركة حاليا على تطوير الجزء التجاري المحاذي للفندق. كذلك نحن في المراحل النهائية من استكمال مشروع فندق شاطئ ارابيلا، ومن المتوقع افتتاحه نهاية الربع الأخير من العام الحالي».وأضاف البحر: «في دبي، عزز أداء السوق الإماراتي أرباح الشركة والناتجة عن بيع وحدات في مشروع Th8، ووقعت الشركة اتفاقيات امتياز مع مجموعة فنادق ومنتجعات (IHG)، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، لافتتاح فندقين جديدين ضمن سلسلة العلامة التجارية فينيت كوليكشن، ليشكل الإطلاق والتواجد الأول للعلامة التجارية الجديدة في كل من الكويت والإمارات. وتشمل الاتفاقية كلا من فندق Th8 من فينيت كوليكشن في الإمارات العربية المتحدة، والذي يتألف من 162 غرفة فندقية، وفندق شاطئ أرابيلا فينيت كوليكشن الكويت ويضم 194 غرفة فندقية، وسيتم تشغيل الفندقين من قبل شركة United Hospitality Management».واختتم البحر التصريح بالقول: «مستمرون في تطبيق استراتيجية تنمية وتنويع استثماراتنا العقارية المميزة، نحقق من خلالها عوائد مجزية وتعظيم القيمة للمساهمين والمستثمرين. وان شاء الله ستظهر نتائج هذا الأداء في نهاية السنة المالية».