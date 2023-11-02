دبى العقارية تطرح مشروع لوميا ريزيدنس باستثمارات 15 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة“دبى العقارية” مشروع“لوميا ريزيدنس” بنشاط سكنى متكامل الخدمات، بإجمالى استثمارات 15 مليار جنيه.
وقال المهندس عبد الفتاح المر، رئيس مجلس إدارة شركة دبى العقارية، إن المشروع يقع بمنطقة R7 فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد على مساحة 36 فدانًا، وتم تصميم المشروع بالتعاون مع شركة MTA للاستشارات الهندسية.
وأضاف أن مشروع“لوميا ريزيدنس” يضم مجموعة من الوحدات السكنية بمساحات متنوعة تلائم جميع احتياجات ورغبات العملاء، مع توفير الخدمات الذكية بالوحدات بالتعاون مع شركة اتصالات مصر كشريك تكنولوجى لشركة دبى العقارية، مع اهتمام خاص بالتفاصيل الداخلية والتشطيبات.
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