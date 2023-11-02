دبى العقارية تطرح مشروع لوميا ريزيدنس باستثمارات 15 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة“دبى العقارية” مشروع“لوميا ريزيدنس” بنشاط سكنى متكامل الخدمات، بإجمالى استثمارات 15 مليار جنيه.

وقال المهندس عبد الفتاح المر، رئيس مجلس إدارة شركة دبى العقارية، إن المشروع يقع بمنطقة R7 فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد على مساحة 36 فدانًا، وتم تصميم المشروع بالتعاون مع شركة MTA للاستشارات الهندسية.

وأضاف أن مشروع“لوميا ريزيدنس” يضم مجموعة من الوحدات السكنية بمساحات متنوعة تلائم جميع احتياجات ورغبات العملاء، مع توفير الخدمات الذكية بالوحدات بالتعاون مع شركة اتصالات مصر كشريك تكنولوجى لشركة دبى العقارية، مع اهتمام خاص بالتفاصيل الداخلية والتشطيبات.