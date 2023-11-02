دراسة علمية حديثة: الحرمان من النوم قد يعالج الاكتئاب

كشفت دراسة علمية حديثة أن الحرمان من النوم قد يكون علاجاً فعَّالاً للتخلص من الشعور بالاكتئاب.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها علماء الأحياء العصبية في جامعة نورث وسترن ‏الأمريكية، أن قضاء ليلة واحدة بلا نوم يمكن أن يعالج الاكتئاب بسرعة، وذلك حسبما أفاد موقع «ميديكال إكسبرس» الطبي.

وأجرى الباحثون، في دراستهم المثيرة للجدل، تجارب على عدد من الفئران التي راقبوا سلوكياتها ونشاط الدماغ لديها بعد الحرمان الخفيف والحاد من النوم، ليجدوا أن الأمر لم يقتصر على زيادة إطلاق الدوبامين خلال فترة فقدان النوم الحاد فحسب، بل تم تعزيز اللدونة التشابكية أيضاً، ما أدى إلى إعادة توصيل الدماغ للحفاظ على الحالة المزاجية المفعمة بالحيوية.

وقالت البروفيسورة يفغينيا كوزوروفيتسكي، المؤلفة الرئيسة للدراسة التي بعنوان «مسارات الدوبامين التي تتوسط تحولات الحالة العاطفية بعد فقدان النوم»: «لقد تمت دراسة فقدان النوم المزمن بشكل جيد، وتم توثيق آثاره الضارة بشكل موحَّد على نطاق واسع، لكن فقدان النوم لفترة وجيزة - مثل ما يعادل قيام الطالب بالسهر طوال الليل قبل الامتحان - أمر أقل فهماً».

وأضافت كوزوروفيتسكي: «وجدنا أن قلة النوم تؤدي إلى تأثير قوي مضاد للاكتئاب وتعيد توصيل الدماغ»، مؤكداً أن «ليلة بلا نوم يمكن أن تغير الدماغ بشكل جذري في أقل من بضع ساعات».

وتابعت: «كنا مهتمين بتحديد مناطق معينة من الدماغ مسؤولة عن التغيرات السلوكية، وأردنا أن نعرف ما إذا كانت إشارة بث كبيرة تؤثر في الدماغ بكامله أم أنها شيء أكثر تخصصاً».

وقاس الفريق البحثي، باستخدام أدوات بصرية ومشفرة وراثياً، نشاط خلايا الدوبامين العصبية، المسؤولة عن استجابة الدماغ للمكافأة لدى فئران التجارب، ووجدوا أن النشاط كان أعلى خلال فترة فقدان النوم القصيرة.

كما فحصوا أربع مناطق في الدماغ مسؤولة عن إطلاق الدوبامين: قشرة الفص الجبهي، والنواة المتكئة، ومنطقة ما تحت المهاد، والجسم المخطط الظهري.

وبينت كوزوروفيتسكي أن التأثير المضاد للاكتئاب استمر، إلا عند إسكات مدخلات الدوبامين في قشرة الفص الجبهي، مضيفةً أن هذا يعني أن قشرة الفص الجبهي هي منطقة ذات صلة سريرياً عند البحث عن أهداف علاجية.

وترجع أهمية الدراسة في أن نتائجها تساعد الباحثين على فهم أفضل لكيفية تحول الحالة المزاجية بشكل طبيعي، ويمكن أن تؤدي أيضاً إلى فهم أكثر اكتمالاً لكيفية عمل مضادات الاكتئاب سريعة المفعول (مثل الكيتامين)، ومساعدة الباحثين على تحديد أهداف غير معروفة سابقاً للأدوية الجديدة المضادة للاكتئاب.

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